Mici, grătare și muncă fără pauză: un ieșean reclamă condiții grele și neplata salariului la terasa Carul cu Mici. Administratorul firmei îi dă replica

Promisiuni mari, grătare încinse zi/noapte și bani, ioc. Asta reclamă un ieșean care spune că a muncit pe rupte la Carul cu Mici, dar a plecat fără salariul promis. În replică, angajatorul susține că plata se face lunar, conform procedurilor, și că nu poate fi obligat să achite „peste noapte”.

Terasa Carul cu Mici, vizată de acuzații privind munca la negru și neplata salariilor. Un bărbat din județul Iași susține că a lucrat timp de câteva zile la terasa Carul cu Mici, în cadrul unui eveniment desfășurat în Parcul Copou, și că nu a fost plătit pentru munca depusă. Cătălin Filip spune că a fost atras de un anunț tentant, care promitea salarii în mână de 6.000 de lei, țigări și mâncare, dar că realitatea din teren a fost cu totul alta, spune el.

„La firma aceasta am lucrat în intervalul 2-6 octombrie. Nu cred că banii îi mai văd, dar nu vreau ca alții să pățească la fel ca mine”, afirmă el. Potrivit acestuia, programul începea la ora 8.00 și se încheia târziu în noapte, fără pauze, iar în ultima zi a lucrat continuu până la ora 4.00 dimineața. „Acolo este militărie. Nu ai voie să te așezi. Dacă mănânci, trebuie să mănânci din picioare”, mai spune fostul angajat.

Deși la ITM Iași figura un contract de muncă pe numele său, Filip susține că nu a semnat nimic și că nu i s-a cerut nici măcar o adeverință medicală. A încercat să ia legătura cu angajatorul pentru a-și recupera banii, dar spune că nu i se mai răspunde la telefon.

„Mi-a zis că o să se rezolve, dar că ei nu au cardurile încărcate și când o să meargă la bancă să le încarce. Și după, iar nu îți mai răspunde. Mulți au pățit ca mine.”

Angajatorul spune că salariul vine, dar nu „peste noapte”

Contactată de „Ziarul de Iași”, Nechifor Maria, administratorul firmei Carul cu Mici, respinge acuzațiile și susține că plata salariilor se face lunar, conform procedurilor.

„Banii pentru octombrie se iau în noiembrie. Nu mă poate obliga nimeni să îi dau banii în avans. Se face statul de plată la sfârșit de lună și se dă salariul luna următoare, toată lumea știe asta”, a declarat aceasta. „Normal că îi voi plăti drepturile bănești, doar nu sunt nebună, dar nu așa, peste noapte, cum vrea el.”

Costel Grojdea, directorul ITM Iași, confirmă că sesizarea a ajuns la instituție și urmează să fie verificată conform procedurilor legale, în termen de 30 de zile. „Inspectorii ITM Iași verifică tot ce înseamnă sesizări înregistrate și sancționează conform legii. Dacă drepturile salariale neplătite sunt mai vechi de 60 de zile, sancțiunea este de 15.000 de lei. Inclusiv persoanele care muncesc fără forme legale pot fi sancționate, cu până la 1.000 de lei”, a precizat acesta.

Firma Carul cu Mici SRL a raportat anul trecut o cifră de afaceri de peste 3 milioane de lei, un profit net de 180.000 de lei și datorii de 500.000 de lei. Societatea are o vechime de 11 ani și figurează cu un număr mediu de 16 angajați. Pe numele administratorului mai sunt înregistrate încă șase firme, unele cu sediul în alte județe.

Publicitate și alte recomandări video