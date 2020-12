COMUNICAT DE PRESA

„Scrisoare deschisă, în atenţia tuturor investitorilor interesaţi în a prelua clubul de fotbal Politehnica Iaşi

Vă scriu această scrisoare cu scopul de a vă face cunoscută oportunitatea unei investiții de perspectivă, cu certe beneficii atât pentru companiile interesate, dar şi pentru comunitatea ieşeană. Pe scurt, vă invit să analizați propunerea de a investi în clubul de fotbal FC Politehnica Iași, echipă de tradiție a Iașului și una dintre cele mai respectate din România.

FC Politehnica Iași este un brand al orașului, un club la care au activat de-a lungul timpului nume importante ale fotbalului românesc. Dincolo de tradiție, FC Politehnica Iași are în prezent un management interesat de performanţă pe termen lung, la care se adaugă profesionalismul unui lot de jucători hotărâți să se bată pentru locurile fruntaşe din prima ligă a țării.

De asemenea, atât eu, ca primar al Municipiului Iaşi, cât şi autoritatea locală am tratat cu seriozitate şi m-am implicat, atât cât am putut din punct de vedere legal, ca echipa de fotbal să rămână pe prima scenă fotbalistică a României. Nu mi-am depăşit niciodată atribuţiile, nu am tratat clubul ca pe un vehicul de imagine pentru mine şi nu am intervenit, niciodată, în managementul echipei. I-am lăsat, de fiecare dată, pe cei care se pricep în gestionarea unei echipe de fotbal să decidă ce e mai bine pentru club! De altfel, de când sunt primar, echipa nu numai că s-a menținut în Liga I, dar a şi reuşit participarea, în 2016, în fazele preliminare din Europa League!

Pe de altă parte, FC Politehnica Iași asigură o importantă emulație în rândul tinerilor dornici să facă sport, de masă sau de performanță.

Acest lucru a fost pe deplin înțeles și sprijinit de municipalitate, atragerea tinerilor către manifestările sportive fiind o prioritate pentru activitatea mea de primar. Spre exemplu, Primăria Municipiului Iași a investit fonduri publice locale în infrastructura sportivă şi vom moderniza terenurile de sport de la toate liceele şi şcolile din oraş!

Pe de altă parte, suntem pe cale să implementăm, cu ajutorul fondurilor europene, alte două proiecte majore care privesc infrastructura sportivă, respectiv realizarea Centrului Regional pentru Tineret „Regina Maria”, care va cuprinde o sală polivalentă de anvergură regională, precum și a Stadionului Municipal „Regele Ferdinand I”, o arenă fotbalistică la standarde europene (care va fi singura de acest fel din toată Regiunea de Nord-Est).

Prin urmare, proiectele municipalității sunt gândite la scară mare, făcând parte dintr-o amplă strategie de dezvoltare pe termen lung a mișcării sportive nu numai la nivelul Iașului, ci al întregii regiuni de Nord - Est.

Aici, îmi permit să subliniez faptul că FC Politehnica Iași este la ora actuală cea mai cunoscută și reprezentativă echipă de fotbal a regiunii Moldova. O infuzie de capital de calibru în clubul nostru i-ar consolida această poziție de lider, având consecințe deosebit de pozitive din punct de vedere financiar și de vizibilitate pentru un posibil investitor.

În concluzie, doresc ca FC Politehnica Iași să fie susținută de un partener puternic și cu intenții serioase în atingerea performanței, astfel încât clubul nu numai să se mențină în Liga I, ci și să acceadă la primele trepte ale clasamentului şi, de ce nu, să joace pe marile arene ale Europei.

Sunt convins că investiția în FC Politehnica Iași va aduce clare avantaje atât pentru orice investitor serios, cât și pentru spiritul sportiv al Iașului și al regiunii Moldovei.

Cu speranța că veți analiza propunerea pe care v-am făcut-o, aștept un răspuns favorabil din partea tuturor investitorilor care iubesc fotbalul, mesaj care ar putea constitui baza unei colaborări de succes.

Cu cele mai bune gânduri şi intenţii, MIHAI CHIRICA - Primarul Municipiului Iași”