Mii de ieșeni lucrează pe brânci cel puțin 12 h/zi. O anomalie care se vede din avion

Totul e „la vedere”, oficial, pe contracte de muncă. Totuși, Codul muncii limitează programul de lucru la cel mult 48 de ore/săptămână.

O interpelare adresată ministrului Muncii a scos la iveală o situație curioasă pe piața muncii, în ceea ce privește orele de muncă suplimentare prestate de angajații din instituții publice și societăți de stat. Autorul, un deputat liberal, amintește că „durata normală a timpului de muncă în cazul salariaților angajați cu normă întreagă este de opt ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână, cu o limită legală maximă de 48 de ore”.

De fapt, limita poate să fie depășită, potrivit Codului muncii, dar condiția este ca media să nu treacă de 48 de ore în 4 luni calendaristice. Parlamentarul a cerut detalii despre numărul angajaților din instituții/ autorități publice, societăți și companii de stat, respectiv regii autonome care au încheiat mai multe contracte individuale de muncă însumând peste 12 ore pe zi.

Cel mai mare dintre județe are cele mai multe ore muncite

Răspunsul ministrului plasează județul Iași pe locul 2 după numărul salariaților care lucrează peste 12 ore/zi, după București. Astfel, sunt 2609 angajați cu un asemenea program încărcat în instituțiile publice ieșene și 3083 în societăți și companii cu capital de stat.

În Capitală, numărul total al acestor „performeri” trece de 23 de mii, în vreme ce la Brașov sunt peste 4400, iar Argeșul și Clujul completează Top 5 cu aproximativ 3800 de angajați fiecare. Cei mai puțini sunt în județele mici precum Tulcea (395), Covasna (454), Călărași (511).

Potrivit Anuarului realizat de Direcția Județeană de Statistică Iași, în 2023, din 182,6 mii de salariați, două treimi lucrau în sectorul privat. În instituțiile și unitățile de interes public erau angajate 49 de mii de persoane, în vreme ce în regii și societăți cu capital integral sau majoritar de stat erau aproape 12 mii de salariați.

Prin urmare, din răspunsul ministrului Muncii la interpelarea parlamentarului liberal, rezultă că aproximativ un sfert din angajații acestor societăți ar lucra oficial cu mult peste program. În același timp, ceva mai mult de 5 la sută dintre angajații instituțiilor de interes public acumulează peste 12 ore de muncă pe zi.

Numărul ar putea să fie mai mare pentru că, în vara abia încheiată, în județ era peste 200 de mii de contracte de muncă, deci cu peste 10 la sută mai multe decât la sfârșitul anului 2023. Totuși, și șomajul ajunsese la 3,4 la sută, față de 2,9 la sută în decembrie 2023.

Inspecția Muncii va demara acțiuni de control

Dacă personalul contractual din aceste instituții poate să muncească pe brânci atâtea ore, funcționarilor publici le este interzis în prezent ca, dincolo de contractul de muncă, să presteze alte activități – cu excepția unor domenii precum educația. Pot eventual să facă ore suplimentare la locul de muncă, în domeniul proiectelor pe fonduri europene, de exemplu.

Profesorii și personalul medical pot, de asemenea, să adune ore suplimentare – de la meditații și programe educaționale, în cazul primei categorii, la gărzi și cursuri, în cazul medicilor.

Ministrul Muncii menționează un caz cu 49 de ore acumulate de un angajat „care are încheiate multiple contracte individuale de muncă cu instituții și autorități publice, regii autonome, companii cu capital de stat, companii/ societăți înființate la nivel de unitate administrativ-teritorială”. Verificările au condus la concluzia că „aceste ore sunt rezultatul activităților depuse în cadrul unor proiecte europene”, mai spune ministrul.

Totuși, „Inspecția Muncii va demara acțiuni de control punctuale la angajatorii care fac obiectul analizei și la care se constată existența unor situații precum cele menționate”, a promis Simona Bucura Oprescu înainte de înlocuirea sa la portofoliul Muncii cu actualul ministru, Petre-Florin Manole.

