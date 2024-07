Mijlocașul Toni Kroos s-a retras din activitate şi se va stabili în Spania. El crede că imigrația a scăpat de sub control în Germania

Vorbind la podcastul Lanz & Precht al ZDF, fostul jucător al lui Real Madrid a explicat că va rămâne în Spania, unde locuieşte de zece ani. Campionul mondial din 2014 regretă unele dintre efectele imigraţiei masive în ţara sa, lăudând în acelaşi timp beneficiile acesteia.

„Germania nu mai este ţara care era acum 10 ani, când am plecat”, a spus el. „Indiferent că vorbim de 2006 sau astăzi, mulţi oameni au fost primiţi cu braţele deschise. Cred că asta este senzaţional. Chiar cred că este minunat, dar cred că a scăpat prea mult de sub control. Cred că nu am reuşit să valorificăm această abordare sau idee fundamental foarte pozitivă, pe care o susţin în proporţie de o mie la sută, deoarece cred că este senzaţional că oamenii vin la noi din afară şi sunt fericiţi.”