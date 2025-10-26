Milioane de euro făcute cu mopul – Piața serviciilor de curățenie din Iași s-a dublat în ultimii cinci ani. Cine sunt „campionii”

Cererea pentru servicii de curățenie a explodat în Iași, iar cifrele o confirmă: cele mai mari firme din domeniu au depășit 14 milioane de euro în afaceri și au raportat profituri record. De la companii cu sute de angajați la afaceri ultra-eficiente cu echipe minime, sectorul se dovedește tot mai strategic într-un oraș în plină expansiune imobiliară.

Curățenia nu mai înseamnă doar praf, mop și geamuri sclipitoare, ci și cifre cu șase zerouri. Piața serviciilor de curățenie din Iași a cunoscut în 2024 o expansiune remarcabilă, atât în volum, cât și în eficiență. Firmele locale din domeniul „Activități generale de curățenie a clădirilor” au raportat creșteri semnificative ale cifrelor de afaceri, semn că cererea pentru astfel de servicii este în plină ascensiune, iar competiția se joacă tot mai mult pe terenul performanței și al optimizării.

Iată topul

În fruntea acestui val de creștere se află LIGHT CLEANING SRL, una dintre cele mai mari firme din județ, activă de 19 ani și cu un portofoliu strâns legat de Iulius Holding, pentru că îi aparține lui Iulian Dascălu, cel mai bogat om de afaceri din Iași. Cu un număr mediu de 306 angajați în 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 32,4 milioane de lei, în creștere față de cele 28 de milioane din anul anterior. Profitul net a urcat la 3,4 milioane de lei, consolidându-și poziția prin parteneriate strategice și o prezență constantă în marile proiecte comerciale din regiune.

În contrast, WASVAL SRL, firmă condusă de Valentina Tudorachi și activă de două decenii, a demonstrat că performanța nu depinde neapărat de dimensiunea echipei. Cu doar 7 angajați, compania a reușit să își crească spectaculos rulajul de la 17 milioane de lei în 2023 la 28,6 milioane în 2024, iar profitul net a explodat de la 2,6 milioane la 9,7 milioane de lei. Este un exemplu clar că automatizarea și externalizarea serviciilor pot genera rezultate impresionante dacă sunt bine calibrate.

Tot mai multe firme mici și medii din Iași își găsesc locul în acest sector, mizând pe flexibilitate și adaptare rapidă. USERVICE SRL, condusă de Răzvan Emil Orzescu, a crescut cu aproape un milion de lei față de anul anterior, ajungând la o cifră de afaceri de 5 milioane de lei în 2024, cu un profit net de 500.000 de lei și o echipă de 12 angajați. Deși profitul a scăzut față de cei 900.000 de lei din 2023, extinderea operațională sugerează o strategie de consolidare.

URBANITY SRL, firmă fondată în 2016 și condusă de Cornel Constantin Sava, a menținut un ritm constant, cu o cifră de afaceri de 4 milioane de lei și un profit net de 200.000 de lei, similar cu anul anterior, operând cu 51 de angajați.

În schimb, CLEAN MC SERV SRL, deținută de Livia Daniela Pintea, a raportat o creștere semnificativă a profitului, de la 43.000 de lei în 2023 la 90.000 de lei în 2024, cu o cifră de afaceri de aproape 3 milioane de lei. Cu toate acestea, firma a declarat zero angajați, o situație care ridică semne de întrebare privind modelul de operare.

Un sector discret, cu potențial strategic

Privind imaginea de ansamblu, cele mai mari cinci firme din domeniu au generat împreună peste 14 milioane de euro în 2024, cu un profit net cumulat de peste 3,5 milioane de euro. Este o performanță care reflectă nu doar creșterea cererii, ci și maturizarea pieței locale. Dacă în 2020, în Iași, existau doar 77 de firme active în acest sector, astăzi sunt peste 150, iar față de anul trecut, numărul a crescut cu peste 40%.

Această evoluție rapidă indică o schimbare de paradigmă: curățenia nu mai este doar un serviciu auxiliar, ci un domeniu strategic, cu potențial de scalare, investiții și profitabilitate. Ritmul accelerat al creșterii poate reflecta, totodată, o extindere a spațiilor de birouri și a infrastructurii comerciale din Iași, care generează o cerere constantă pentru servicii de întreținere specializate. Orașul devine astfel un exemplu de cum o piață aparent discretă poate genera rezultate spectaculoase, atunci când este susținută de cerere reală, management eficient și o viziune clară de dezvoltare.

