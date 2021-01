Ministru: In momentul in care sanatatea romanilor nu este pusa in pericol, deschidem tot

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, nu avanseaza un termen la care activitatile din domeniul HoReCa vor putea fi reluate, el sustinand ca decizia apartine epidemiologilor. "In momentul in care sanatatea romanilor nu este pusa in pericol, deschidem tot, eu imi doresc lucrul asta cat mai curand", afirma Nasui.

"Eu imi doresc cat mai repede, pentru sanatatea economiei noastre. Dar trebuie sa ascultam de epidemiologi. Epidemiologii trebuie sa ne spuna. (...) In momentul in care sanatatea romanilor nu este pusa in pericol, deschidem tot. Eu imi doresc lucrul asta cat mai curand. Sanatatea trebuie sa fie pe primul loc", a afirmat Claudiu Nasui, intrebat fiind cand se vor deschide restaurnatele.

Ministrul a precizat ca acelasi lucru este valabil si pentru agentiile Loto.

"Loto nu va avea un regim special. In momentul in care deschidem pentru unii, vom deschide si pentru ceilalti", a declarat ministrul.

Aflati amanunte de pe ziare.com.