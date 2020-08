Ministru: Speranţa mea este că nu vom înregistra creşteri ale preţului pâinii; este suficient grâu

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a afirmat că este suficient grâu atât în ţară pentru consumul intern cât şi la nivel mondial, astfel că nu se aşteaptă la o creştere a preţului pâinii. Producţia medie la grâu în acest an este de 2,9 tone pe hectar, în scădere cu 40% faţă de 2019, când regimul precipitaţiilor a fost unul normal.

"Consumul uman în România - îmi spun cei de la Patronatul Morăritului şi Panificaţiei - este de 2,2 milioane de tone (de grâu, n.r.) Noi, anul acesta, vom face undeva între 5,4 şi 5,6 milioane tone, deci va fi suficient pentru consumul intern. Sigur că aici se adaugă 550.000 de tone grâul de seminţe, care este foarte important. Se adaugă cam 400.000 de tone grâul care se utilizează în scop furajer, nefiind panificabil poate fi şi de o altă calitate mai slabă şi cam 400.000 de tone se utilizează pentru industria alcoolului. Deci cam ăsta ar fi necesarul de consum intern de grâu. Restul, în fiecare an, a fost exportat de către agenţi economici, de către traderi, cei care se ocupă cu acest lucru. După ştiinţa mea, din ce am primit şi eu informaţii, în afară de bazinul Mării Negre care a fost afectat de secetă, în lume, în Statele Unite, America de Sud şi peste tot unde sunt mari producători, producţiile au fost record anul acesta. Doar această zonă a fost afectată. După cum am citit şi mi-au spus specialiştii întotdeauna preţul pâinii, preţul grâului, este dat de tot ceea ce înseamnă producţia la nivel mondial. Aşa că speranţa mea este că nu vom înregistra creşteri ale preţului pâinii pentru că este suficient grâu atât în ţară pentru consumul intern cât şi la nivel mondial", a menţionat Oros.