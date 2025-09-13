Ministrul Apărării, despre Steaua: Probabil va mai fi un an în Liga 2, dar apoi va promova

Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu susţine că nu este suporter al echipei de fotbal Steaua Bucureşti, club aflat în subordinea MAPN. ”Eu joc baschet”, a declarat Moşteanu, care, în studenţie, l-a avut ca adversar pe fostul premier Victor Ponta. ”Făcea multă gălăgie pe teren, dar juca bine. Nici eu nu jucam rău”, a relatat Moşteanu.

Ministrul Apărării este de părere că echipa de fotbal Steaua Bucureşti, în prezent în Liga a 2-a, trebuie să se asocieze cu o firmă privată, astfel încât să primească drept de promovare pentru Liga 1. ”Trebuie un contract beton prin care să ne asigurăm că acest brand frumos rămâne al Armatei şi al statului român indiferent ce va face acel privat”, anunţă Ionuţ Moşteanu. În acest moment, echipa Steaua Bucureşti, clubul Armatei, are un buget de 2 milioane de euro, bani de la bugetul de stat. ”Nu poţi să faci performanţă în fotbal pe bani publici”, susţine ministrul Apărării.

Insider politic: Sunteti stelist?

Ministrul Apărării: Nu!

Insider politic: Nu vă place fotbalul?

Ministrul Apărării: Eu cu fotbalul, mai puţin. Eu joc baschet. Îmi place foarte mult, sunt pasionat.

Insider politic: Aţi jucat şi cu Ponta?

Ministrul Apărării: Am jucat. Eu jucam în echipa Politehnicii şi Ponta juca în echipa Universităţii Bucureşti.

Insider politic: Deci în studenţie.

Ministrul Apărării: Şi din juniorat îl ştiu.

Insider politic: Şi eraţi mai bun ca Ponta?

Ministrul Apărării: Jucam cam la fel. Eram cam aceeaşi talie. Era un pic mai solid el pe vremea aia. Juca bine, nu juca rău. Făcea multă gălăgie pe teren, dar juca bine, juca bine. Nici eu nu jucam rău.

Insider politic: Echipa de fotbal Steaua Bucureşti are un buget de 2 milioane de euro din bani publici, din bugetul ministerului, şi nu are drept de promovare în Liga 1. Dumneavoastră, ca ministru, ce veţi face? Veţi susţine ca această echipă să aibă drept de promovare sau să nu mai cheltuie bani publici?

Ministrul Apărării: Voi susţine ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat. Steaua e un brand puternic. E un brand al fiecărui român până la urmă. E al Armatei pe hârtie, dar sunt români în toată ţara care iubesc acest brand, care ne-a adus atât de multă bucurie. Să fie în prima divizie, să fie apoi în cupele europene şi aşa mai departe.

Insider politic: Dar ce privat credeţi că s-ar asocia cu Armata?

Ministrul Apărării: De ce nu?

Insider politic: Ca privat vrei să patronezi un club, să ai putere de decizie, nu să decidă generalii ce faci cu banii tăi.

Ministrul Apărării: Eu sunt foarte capitalist de fel şi evident că decizia sportivă, de management sportiv trebuie să fie a investitorului. Trebuie un contract beton prin care să ne asigurăm că acest brand frumos rămâne al Armatei şi al statului român indiferent ce va face acel privat. Steaua vine cu acest brand şi cu palmaresul. Avem un stadion făcut de statul român în care statul român a investit jumătate de miliard de lei, un stadion care arată foarte bine, un stadion foarte bun. Iată, venim cu aceste lucruri la masă şi cred că putem face o discuţie corectă.

Insider politic: Aveţi discuţii cu oameni de afaceri?

Ministrul Apărării: Nu o să fac eu discuţiile. O să se întâmple în perioada următoare.

Insider politic: Ce înseamnă perioada următoare? Anul acesta?

Ministrul Apărării: Anul acesta probabil vom începe acest proces. Vreau să fie foarte deschis, foarte transparent. În momentul în care un investitor care are şi bani şi know-how şi bunăvoinţă pentru a duce echipa asta mai departe, acolo unde merită, va avea tot suportul meu. Nu o să mă implic eu direct, dar, cum spuneam, o să ajut acest proces, pentru că altfel nu se poate. Şi nu poţi să faci performanţă în fotbal pe bani publici. Chiar dacă există în România mulţi primari care se joacă de-a managerii de club pe bani publici.

Insider politic: Primarul de la Piteşti.

Ministrul Apărării: Cred că nu e un lucru ok. Eu cred că nu e în regulă. Cred că banii publici trebuie să meargă în sport, către sporturi de echipă, către tineret, în primul rând, către juniori, către bazele sportive de juniori, de copii. De aici vine viitoarea bază de selecţie. Că dacă n-ai bază de selecţie, nu poţi să ai sport de performanţă.

Insider politic: Deci din sezonul viitor credeţi că Steaua Bucureşti va avea drept de promovare în Liga 1?

Ministrul Apărării: Deci până în sezonul viitor trebuie să avem o soluţie. Probabil va mai fi încă un an în a doua divizie, dar apoi va promova. Va trebui o formă nouă de organizare, în care, cum spuneam, să poată accede în eşalonul superior, în primul eşalon.

