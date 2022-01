Ministrul Bode: Am decis să reanalizăm procesul de recrutare din sursă externă

Redăm mai jos cele mai relevante declarații:

Regret enorm această tragedie care a șocat o țară întreagă. Am o fiică de vârsta Raisei.

Nu o putem aduce pe Raisa înapoi. Vorim de o faptă ireparabilă. Pentru familia îndoliată și pentru opinia publică am obligația să dipun măsuri în limita competențelor legale și să prezint rezultatele. Transmit condolența familiei Raisei și însănătoșire grabnică Mariei.

Am solicitat transparență și celeritate în documentarea acestui caz. Am alocat resurse suficiente și am sprijinit nemijlocit procurorul. Polițistul a fost pus la dispoziție de Poliția Capitalei, care a declanșat verificări cu privire la situația agentului.

Fac precizarea că polițistul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv misiuni polițienești. Nu executa o misiune cu caracter de urgență. Am văzut că se inducea ideea că dacă era într-o misiune de urgență ar fi fost scutit de anumite obligații. Legea e foarte clară, are obligația cel care conduce o mașină a poliției să circule cu prudență și este scutit doar de partea contravențională nu și de răspunderea penală.

Este foarte important să vă spunem ce măsuri am luat la nivelul MAI în aceste zile. Am decis să reanalizăm procesul de recrutare din sursă externă, pe cât de necesar pe atât de riscant în unele situații. Suntem obligați pentru a acoperei acest deficit uriaș din MAI, aproape 30 de mii de funcții.

Vom pune accent în continuare pe componenta de recrutare de specialiști.

Considerăm că e extrem de important procesul de pregătire continuă a angajaților din MAI la toate structurile, nu doar la cele de ordine publică. L-am făcut și anul trecut, și vom face și în 2022.

MAI a identificat o serie de măsuri, de modificări, de probleme pe care noi trebuie să le gestionăm în legislația rutieră.

Fac apel la întreaga clasă politică să ne susțină în Parlament în demersul de a moderniza legislația rutieră din românia, cu tot ce înseamnă responsabilități, sancțiuni și termene.

Cele două subiecte (accidentul în care a fost ucisă fetița și crima din Bolintin Vale, n.red.) au fost permanent în atenția mea.

Faptul că am ales să nu ies public să comunic reprezintă încercarea de a responsabiliza mai mult actul de comandă. Cei care gestionează direct structurile trebuie să își asume acest rol. În România trebuie să ne asumăm responsabilități la toate eșaloanele.

Răspunsuri la întrebări:

Un accident în care un copil e omorât pe trecerea de pietoni e o tragedie. Imaginea și mai ales comentariile că polițistul ar fi verificat cu piciorul au fost la fel de șocante ca și accidentul în sine. Pentru un om normal o astfel de imagine nu poate fi înțeleasă. Am verificat dacă acest lucru s-a întâmplat. Procurorul are în administrare dosarul și acest lucru e parte din dosar. … Respectiva imagine ar arăta că fetița era pe partea stângă când au venit salvatorii, în mai puțin de 8 minute, și polițistul e cel care ar fi întors victima pe partea stângă.

Efectua o misiune polițienească la solicitarea structurii de Evidență a Populației. Verifica anumite persoane la domiciliu. Nu se justifica urgența.