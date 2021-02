Ministrul Educaţiei a identificat unde pot fi amenajate locuri de vaccinare pentru “dascăli”

Ministrul Educaţiei a declarat că autorităţile "perseverează în identificarea de soluţii” pentru vaccinarea cadrelor didactice cu prioritate şi cataloghează drept "eroare de înţelegere, de comunicare” mesajele contradictorii transmise cu privire la vaccinarea prioritară a angajaţilor din învăţământ în ultima perioadă.

"A fost o eroare de înţelegere, de comunicare. Întotdeauna colonelul Valeriu Gheorghiţă, militar fiind şi un profesionist de onoare, a spus că va încerca să găsească o soluţie. Asta a spus şi acum că va încerca să găsească o soluţie şi a identificat o soluţie. Ieri a spus că va încerca să găsească o soluţie, astăzi a spus că se profilează deja o soluţie. Am luat legătura din nou şi soluţia ar putea fi centre mobile de vaccinare, la nivelul învăţământului preuniversitar, în fiecare judeţ, organizat în Casa Corpului Didactic, sunt spaţii destinate deja întâlnirilor, reuniunilor cadrelor didactice care sunt adecvate organizării unor centre de vaccinare mobile. Am luat legătura în Inspectorate şi la acest moment am transmis deja inclusiv lista adreselor acestor Case ale Corpului Didactic. Rămâne să vedem şi în fiecare centru universitar care va fi universitatea cea mai potrivită pentru organizarea acestor centre”, a declarat Sorin Cîmpeanu, vineri seară, la B1 Tv.

El a spus că prioritate la vaccinare vor avea acei angajaţi din grădiniţe, şcoli sau universităţi care sunt "la interfaţa directă de lucru cu elevul”, respectiv cu studenţii. Cîmpeanu a susţinut că ministerul poate pune la dispoziţia celor care organizează campania de vaccinare listele cu angajaţii aflaţi în prima linie din sistem, precum şi statistici legate de vârsta acestora.

Ministrul Educaţiei a precizat că există propuneri de completare a ordinului de ministru care reglementează funcţionarea şcolilor după perioada în care şcoala s-a desfăşurat exclusiv în online.