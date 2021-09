Ministrul Energiei: Infirm categoric faptul că am putea rămâne fără gaze la iarnă

"Infirm categoric așa ceva. Eu nu știu unde au văzut colegii mei din zona de energie că nu există stocuri, în condițiile în care în România, în momentul de față, astăzi, avem capacitățile de stocare la 70% din capacitatea maximă", a spus acesta.

"Am tot văzut discuții în spațiul public că vom rămâne fără gaze la iarnă. Infirm categoric așa ceva. Am văzut că se spune că nu există stocuri. Eu nu știu unde au văzut colegii mei din zona de energie că nu există stocuri, în condițiile în care în România, în momentul de față, astăzi, avem capacitățile de stocare la 70% din capacitatea maximă. Și anul trecut era aceeași situație. Când am avut capacitate maximă am rămas cu mai mult de o treime din capacitate în pământ, după iarnă", a declarat miercuri ministrul Virgil Popescu, la finalul ședinței de Guvern.

"În România, în momentul de față, până la 1 octombrie se va face injecție în depozit sunt convins că vom ajunge la 2,4 miliarde de metri cubi care e mai mult decât suficient, deci va rămâne inclusiv după această iarnă. Deci nu avem probleme cu sistemul energetic național, nu avem probleme cu depozitele de gaze naturale și nu putem compara situația României cu situația Spaniei. România este producător de gaze naturale, Spania este importator de gaze naturale", a spus Virgil Popescu.

Cu o zi în urmă, Asociația Energia Inteligentă atenționa că iarna viitoare, nu prețurile mari la gaze vor fi cele mai mari probleme ale României, ci lipsa gazelor.

