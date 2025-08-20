MICA PUBLICITATE
EXTERN

Israelul se pregătește pentru invazia Fâziei Gaza. Ministrul israelian al Apărării aprobă planul cuceririi oraşului Gaza şi mobilizează 60.000 de rezervişti

De Redacția
miercuri, 20 august 2025, 10:08
1 MIN
Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a aprobat un plan în vederea cuceririi oraşului Gaza de către armata israeliană şi a ordonat mobilizarea a 60.000 de rezervişti care să ia parte la operaţiune, anunţă ministerul, relatează AFP.

Israel Katz ”a aprobat planul de atac ar armatei israeliene în oraşul Gaza”, declară AFP Ministerul israelian al Apărării.

Ministrul israelian a ”aprobat emiterea ordinelor de chamare a rezerviştilor necesari în vederea desfăşurării cu bine a misiunii”, potrivit aceleiaşi surse.

Este vorba despre aproximativ 60.000 de oameni, precizează ministerul.

Israel Katz a aprobat, de asemenea, ”preparative umanitare în vederea evacuării” populaţiei oraşului Gaza.

Israelul anunţa la începutul lui august că se pregăteşte să preia controlul oraşului Gaza şi taberelor de refugiaţi vecine, cu scopul afişat de a învinge mişcarea islamirstă palestiniană Hamas şi a elibera ostaticii luaţi în timpul unui atac fără prevedent, la 7 octombrie 2023, în sudul Israelului, care a declanşat Războiul din Fâşia Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţa la sfârşitul săptămânii trecute că a adoptat acest nou plan, aprobat de către Cabinetul său de Securitate, în vederea acestei noi faze a operaţiunilor sale în Fâşia Gaza.

