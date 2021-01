Ministrul Mediului ofera noi detalii despre taxa auto. "Este foarte interesanta"

La numai trei zile dupa ce a vorbit despre posibilitatea introducerii unei taxe de poluare, Ministrul Mediului a oferit noi detalii despre, probabil, cel mai fierbinte subiect al anului 2021 pentru soferii romani.

Barna Tanczos a spus: "Nu este taxa auto. S-ar putea sa fie o taxa de poluare. Primul principiu care guverneaza in Europa toate aceste lucruri este 'poluatorul plateste'".

Acesta a continuat, adaugand ca "Romania va trebui sa decida daca vrea sa faca parte din grupul celor 24 de state membre care implementeaza diverse forme de constrangere a celor care polueaza sau lasam sistemul cum este acum, cand nimeni nu plateste nimic".

"Riscul este ca din cauza unor orase, unor centre urbane unde nu s-a facut nimic pentru reducerea poluarii, sa plateasca toata tara. Infringementul a venit in cazul Bucurestiului si a altor orase. Daca nu reusim sa castigam acest proces impotriva Comisiei vom plati. Poluatorul plateste sau toata tara", a mai adaugat Ministrul Mediului.

Scopul noii taxe este "reducerea poluarii", afirma Barna Tanczos.

Intrebat despre varianta taxei oxigen, la care s-a renuntat in ultimul moment in Bucuresti, acesta a declarat ca reprezinta o optiune "foarte interesanta si poate fi aplicata in Romania".

Aflați amănunte de pe 4tuning.ro.