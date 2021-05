Ministrul Mediului: Vinerea Verde nu e doar despre transport ecologic, ci şi despre schimbarea de mentalităţi

Tanczos Barna a afirmat că s-a întâlnit, vineri, cu reprezentanţii asociaţiei Let's Do It, Romania!, pentru a stabili modul în care soluţiile IT dezvoltate de asociaţie – aplicaţia TrashOut şi Platforma 4B – ar putea deveni resurse utile pentru identificarea rapidă a deşeurilor abandonate, cu ajutorul voluntarilor.

"Vinerea Verde nu e doar despre transport ecologic, ci şi despre schimbarea de mentalităţi. Ne-am propus să pornim o adevărată mişcare de curăţare a României de deşeurile abandonate pe străzile oraşelor, satelor, pe câmpuri, în păduri sau în râuri. Pentru a avea succes, o astfel de mişcare are nevoie de implicarea, deopotrivă, a cetăţenilor voluntari şi a autorităţilor locale şi centrale. Cei de la Let's do it, Romania! mi-au prezentat o soluţie utilă, care şi-a dovedit deja eficienţa şi pe care cred că o putem susţine cu acţiuni concrete, de la nivel instituţional. Sunt optimist că cetăţenii ne vor sprijini în mişcarea de curăţare a României, vor descărca aplicaţia TrashOut şi o vor utiliza cât mai des. Am această convingere pentru că tot ei sunt partenerii noştri cei mai importanţi în lupta cu tăierile ilegale, prin utilizarea masivă a aplicaţiei #InspectorulPădurii. Mă aştept la aceeaşi implicare şi de la autorităţile publice locale", a detaliat, într-o postare pe Facebook, ministrul Mediului.

El a adăugat că specialiştii din cadrul MMAP, GNM şi LDIR vor stabili modul de colaborare şi vor lucra la o procedură comună, astfel încât toate sesizările cetăţenilor prin aplicaţia TrashOut să fie preluate, urmărite şi soluţionate de autorităţi.

Cititi si: Tanczos Barna susţine că trofeul ursului Arthur încă este în ţară