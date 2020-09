Ministrul Muncii: "Majorarea indemnizatiei de somaj nu e prioritara"

"Astazi, cand sunt intrebata despre cresterea cuantumului indemnizatiei de somaj, spun ca nu ar fi prima prioritate. Stiu ca este nevoie de sprijin pentru cei care si-au pierdut locul de munca, dar sunt tentata sa ii ajut sa fie cat mai putin dependenti de indemnizatia de somaj. Mai degraba, as sustine recalificarea lor imediata, i-as sustine cu tot ceea ce trebuie pentru a-si gasi, in cel mai scurt timp, un loc de munca. Oamenii trebuie sa fie in activitate", a notat Violeta Alexandru.

Reactia ministrului Muncii survine in contextul in care reprezentantii Blocului National Sindical au abordat subiectul cresterii indemnizatiei de somaj in cadrul intrevederii de miercuri avute cu conducerea Guvernului.

"Parca aud vocea angajatorilor din Alba Iulia (unde am fost recent), care imi spuneau ca au de munca, dar ca nu gasesc persoane interesate sa lucreze. Eu incurajez munca si sunt in continuare nemultumita de ANOFM ca nu se implica suficient. Asista pasiva la o realitate care pe mine personal ma intristeaza: angajatori care cauta muncitori. Am mai degraba, de exemplu, o preocupare constanta sa fundamentez si sa gasesc solutii pentru solicitarea de crestere a indemnizatiei persoanelor cu dizabilitati. Pentru care as vrea sa facem mai mult, inclusiv sa ii sprijinim pe cei care pot sa lucreze sa fie tratati cu respect", a transmis Violeta Alexandru.

ziare.com