Ministrul Nelu Tătaru, ieri, la Iaşi: Vineri deschidem Spitalul Mobil!

Acesta a adăugat că “tot ce a însemnat acest an a fost cu totul altfel, atât ca Sărbători Pascale, ca Rusalii, ca vacanţe, ca început de an şcolar. Să ne gândim totuşi la cei care sunt în spitale, la cei care şi-au pierdut viaţa, şi să ne gândim încă o dată la corpul medical. Suntem acolo, şi noi avem credinţa în suflet, toţi o avem, toţi ne rugăm, şi la intrarea în schimb, şi la ieşirea din schimb, şi pentru cei pe care-i îngrijim”. Nelu Tătaru a mai precizat că a venit la Iaşi în contextul creşterii numărului de cazuri, dar şi cel impus de noile măsuri luate în contextul religios. El a adăugat că a analizat situaţia paturilor ATI, dar şi a paturilor din zona de confirmaţi de la Iaşi. În urma discuţiilor avute cu factorii de decizie din domeniu, s-a ajuns la concluzia că secţia externă a Spitalului de Boli Infecţioase de la Leţcani va porni totuşi cu 24 de paturi ATI, chiar dacă iniţial s-a luat în calcul să nu se deschidă această zonă. “Vor fi 24 de paturi ATI la spitalul modular şi şase paturi ATI la Spitalul CFR care sunt deja operaţionale. Spitalul modular va primi primul pacient pe 16 octombrie”, a mai spus Tătaru.

Am primit un pic de Remdesivir. REGN-COV2, medicamentul lui Trump, doar în Bucureşti

În continuare, reţeaua sanitară ieşeană face eforturi deosebite, în această perioadă considerată de medici ca fiind vârful pandemiei, cu mijloacele de protecţie şi tratament pe care le are. Iaşul a primit în sfârşit o nouă tranşă de Remdesivir, e drept însă că suficientă pentru tratamentul a doar 20 de bolnavi. „Vom folosi şi acele asocieri terapeutice, pentru că înainte de apariţia Remdesivir am lucrat cu ele şi am salvat vieţi. În cazul apariţiei unei noi crize, noi vom regândi asocieri de molecule, şi sperăm să avem rezultate la fel de bune. Şi aici mă refer la antiviralele pe care le avem deja la dispoziţie, în asociere cu anticorpi monoclonali, cu corticoterapie şi anticoagulante”, a declarat prof. dr. Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi”. Un studiu efectuat spre sfârşitul primăverii în spital arăta că, în primul rând, administrarea remdesivirului, în cazul infecţiei cu noul coronavirus, scurtează perioada de negativare. Iniţial, medicamentul a fost aplicat strict la formele severe, la pacienţii aflaţi în Terapie Intensivă, dar după finalizarea studiului medicii ieşeni au decis să fie aplicat şi la cei cu forme medii de boală, iar rezultatele au fost surprinzătoare, rata de vindecare fiind de 100%. Remdesivirul nu este indicat în schimb la pacienţii care au comorbidităţi, boli renale sau hepatice, având efecte adverse puternice în cazul lor. Deocamdată, ultimul şi cel mai lăudat medicament realizat expres pentru COVID 19, REGN-COV2, şi care a fost administrat preşedintelui SUA, este aplicat bolnavilor de la Institutul Matei Balş din Capitală, singura unitate medicală din ţară care a fost prinsă în studiul experimental Recovery realizat de Universitatea Oxford. REGN-COV2 este o combinaţie de doi anticorpi dezvoltată de compania Regeneron şi este în prezent testată şi în alte studii clinice de fază 2/3 în tratamentul şi prevenirea Covid-19. Chiar dacă nu este vorba de un vaccin, iar protecţia oferită nu este permanentă, compania Regeneron consideră că o astfel de imunizare pasivă poate deveni disponibilă înainte de apariţia unui vaccin pentru SARS-CoV-2.

Vladimir Poroch, IRO: “Am citit mult despre COVID, dar când am aflat, am avut un sentiment de teamă de cum va fi”

Un alt tratament în cazul formelor severe, se ştie, este cel cu plasmă hiperimună. Problema e că, în continuare, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Iaşului, nu prea există donatori, cu toate că, din punct de vedere birocratic, procedurile în procesul de donare au fost mult simplificate. În continuare, majoritatea donatorilor fac parte din rândul cadrelor medicale. Este şi cazul medicului Vladimir Poroch, şeful secţiei de Îngrijiri Paliative de la Institutul Regional de Oncologie.

”Am avut infecţia cu SARS COV 2. Am fost uşor simptimatic la început, apoi asimptomatic, motiv pentru care am făcut testul. După ce a ieşit pozitiv am urmat tratamentul. Boala am suportat-o foarte bine, chiar şi tratamentul, cu minime efecte secundare. Primele simptome au fost cele asemănătoare unei răceli, respectiv dureri musculare, rinoree şi o noapte cu frisoane. Doar patru zile am avut aceste simptome, după care nu am mai avut nimic”, a povestit el. Chiar dacă evoluţia bolii a fost una foarte favorabilă, a recunoscut că a trecut însă prin moment de panică. “Am citit şi citesc în continuare foarte mult despre această boală, dar pot spune că, deşi eram informat, atunci când am aflat că am COVID 19 am fost surprins, am avut un sentiment de teamă. Teamă de evoluţie, de cum va fi. Şi atunci, mă întreb: dacă un om simplu, care nu ştie nimic despre boală sau tratament, nu e mai tare speriat”, a mai spus Poroch.

“La patru luni de la testul negativ, anticorpii dispar, nu mai sunt detectabili”

Alături de el, alţi opt colegi, toţi trecuţi prin boală, au donat sau urmează să doneze plasmă hiperimună. “Din păcate, am fost 16 colegi de la Secţia de Îngrijiri Paliative care au făcut această boală. Dintre aceştia, doar opt au fost eligibili pentru donare. Eu le-am propus să facem acest lucru, să donăm, şi au fost de acord pe loc . Au dovedit încă o dată că doar nişte oameni cu suflet mare pot lucra la Paliaţie”, a mai spus Vladimir Poroch. Acesta a făcut un apel către toţi care corespund criteriilor de eligibilitate şi care au trecut prin boală să mergă să doneze plasmă. “Nu doare, nu costă şi nu faci decât să salvezi o viaţă”, a subliniat el. Vladimir Poroch a mai spus că nu cunoşte deocamdată persoane care să fi avut COVID 19 şi să se fi reinfectat cu virusul. “În schimb, ştiu persoane care imediat după ce au trecut prin boală aveau anticorpi, dar la patru luni de la testul negativ nu mai aveau, nu mai existau, erau nedetectabili. De aceea este important să respectăm regulile sanitare şi sociale, cel puţin până la descoperirea vaccinului”, a adăugat Vladimir Poroch.

Asimptomaticii şi formele uşoare şi fără comorbidităţi vor sta acasă, sub monitorizare

Aflat în Iaşi, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a spus că se vor face modificări în protocoalele medicale. “În acest moment, tot ce înseamnă asimptomatic, cu test pozitiv, aglomerează UPU. Asimptomaticii vor fi evaluaţi la domiciliu şi programaţi pentru investigaţiile paraclinice. Simptomaticii cu comorbidităţi vor rămâne pe evaluare cu internare, iar simptomaticii, fără comorbidităţi, vor primi tratament şi vor merge în izolare la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie. Avem deja pregătită cu medicii de familie o colaborare atât prin contracte suplimentare cu CNAS, potrivit căreia vor primi 30 de puncte în plus, pentru fiecare monitorizare în parte. De asemenea, va exista posibilitatea şi de prestări servicii pe care o vor avea cu DSP în activitatea epidemiologică şi de urmărire a pacienţilor“, a declarat Tătaru.

Ieri, 139 de noi cazuri la Iaşi

Ieri, la Iaşi, au fost raportate 139 de noi cazuri, faţă de ziua precedentă, când au fost 206 cazuri noi, judeţul fiind în continuare în Top 5 la numărul de infectări pe ţară. Ca noi focare depistate de DSP se numără cel de la Institutul de Boli Cardiovasculare, unde şase cadre medicale au fost testate pozitiv şi s-a luat decizia de limitare a internărilor numai la pacienţii gravi. La testarea periodică la două săptămâni a fost găsit un focar şi la Centrul Social Hârlău, unde trei beneficiari şi un pedagog au fost depistaţi pozitivi.

De asemenea, şi la Centrul de Servicii Sociale Paşcani, cei doi beneficiari şi cei doi salariaţi găsiţi pozitivi au fost trimişi în izolare. Cel mai mare focar depistat de DSP în urma testării la cerere este la fabrica de utilaje speciale CNUD ECOF (şoseaua Iaşi-Tomeşti), unde 43 de angajaţi dintre cei aproape 200 au COVID 19. Referitor la gradul de ocupare a paturilor pentru bolnavii Covid, ieri erau ocupate 445 paturi, dintre care 23 la ATI, la nivelul întregii reţele ieşene Covid existând 20 de paturi libere.