UPDATE Ministrul Rogobete, de la Iași, cere demisia directorului Spitalului de Copii și a întregii conduceri DSP

Ministrul Sănătații a precizat, în fața jurnaliștilor, că dacă multiplele controale declanșate vor arăta că au fost și „alte neglijențe”, atunci va înainta cazul Parchetului General.

UPDATE

„S-a reacționat mult prea târziu, la o săptămână după apariția primelor cazuri. Voi demite fără nicio discuție conducerea DSP Iași”, a declarat ministrul Sănătății.

Doi copii sunt rămași la Iași dintre cei care au fost confirmați cu bacteria periculoasă. Ambii au analizele „curate” acum. Un al treilea copil, de 3 luni, a fost transferat la București. Nici acesta nu mai are în prezent bacteria.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Ministrul a ajuns în această dimineață la spital și, potrivit martorilor, discuțiile cu conducerea unității medicale durează deja de mai bine de două ore. Surse din interior spun că tonul între oficial și echipa managerială este ridicat, iar atmosfera este departe de a fi una calmă.

Managerul spitalului, dr. Cătălina Ionescu, nu a părăsit instituția de ieri și a apărut la întâlnire purtând aceleași haine, semn al presiunii și crizei prin care trece unitatea.

Zeci de jurnaliști și părinți se află încă în fața spitalului, unde se așteaptă ieșirea oficială a ministrului. Potrivit unor surse, discuțiile „nu mai durează mult”, însă tensiunea este vizibilă, iar oamenii cer explicații și măsuri rapide.

Moartea celor șase copii a zguduit opinia publică și a reaprins discuțiile despre siguranța pacienților în spitalele din România. Ancheta abia începe, iar familiile îndurerate cer răspunsuri clare și responsabilitate.

Ministrul Rogobete a anunțat că va solicita demiterea managerului Cătălina Ionescu și a întregii conduceri a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași. Decizia vine pe fondul acuzațiilor grave privind lipsa de măsuri eficiente pentru prevenirea și limitarea infecțiilor nosocomiale.

„Este inacceptabil ca într-un spital de copii să se piardă vieți din cauza neglijenței și a managementului defectuos. Vor exista consecințe clare”, a transmis ministrul prin intermediul unui scurt comunicat.

Corpul de control al Ministerului Sănătății rămâne la Iași pentru a verifica documentele și procedurile spitalului, dar și modul în care DSP a monitorizat situația.

El a precizat că, din controlul preliminar pe care l-a coordonat împreună cu echipa mea, cu şeful Inspecţiei Sanitare de Stat şi cu şeful Corpului de Control, împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean, a identificat o serie de neconcordanţe în aplicarea protocolelor pentru limitarea infecţiilor asociate a activităţii medicale.

”Practic, în perioada 15 septembrie – 24 septembrie, nu se poate face dovada, pentru că nu există niciun proces verbal şi niciun document care să confirme cum şi dacă au fost limitate şi aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiilor nozocomiale. De asemenea, colegii mei vor rămâne aici cât iese nevoie pentru a verifica toate detaliile şi toate datele, sigur, administrative şi medicale, astfel încât să putem avea o imagine clară a situaţiei”, a arătat ministrul.

Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, a transmis condoleanțe familiilor, într-o declarație de presă la care a luat parte alături de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătații. El a expus milioanele de euro investite în spital, pasând vina spre corpul medical.

„Indiferent de cât de mult se investește și cât de bune sunt dotările, ele nu pot suplini sau înlocui respectarea cu strictețe a tot ce înseamnă protocol medical și normă”, a declarat Costel Alexe.

Acesta a confirmat declarațiile ministrului și a lăsat să se înțeleagă faptul că luni, 27 septembrie, managerul interimar al spitalului, Cătălina Ionescu, va fi demisă.

