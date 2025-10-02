Ministrul Sănătății, acum, despre controlul de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași: „Va fi sesizat Parchetul”
Alexandru Rogobete susține o conferință de presă, în care prezintă raportului Corpului de Control al MS ca urmare a situației apărute la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Acolo, șapte copii și-au pierdut viața, după ce au luat bacteria Serratia marcescens din spital. Raportul Corpului de control va fi trimis Parchetului General.
„Avem raportul final al Corpului de control al MS și Inspecției Sanitare de Stat. În 2024 a mai existat un raport de control la acest spital care a lăsat o serie de măsuri pentru revizuirea protocoalelor și elaborarea unor proceduri specificce pentru screeningul pacienților admiți la ATI. La mai bine de una distanță niciuna din măsurile lăsate nu a fost îndeplinită”, a transmis Alexandru Rogobete.
VEZI AICI, INTEGRAL, RAPORTUL CORPULUI DE CONTROL AL MS
„Este un punct important în modul în care administraţia unităţii ţine evidenţa consumului de dezinfectaţi şi materiale”, a declarat ministrul.
„Medicul interimar şef al secţiei ATI nu este cadru universitar şi nu s-a putut face dovada despre modul în care a fost numită”, a explicat ministrul.
„Secţia ATI, spitalul au primit aviz în anul 2025 în urma unei evaluări făcute de DSP Iaşi. Avizul de funcţionare pentru această unitate a fost emis ilegal pentru că nu există în Terapie intensivă chiuvete cu apă caldă, cu apă rece, conform prevederilor legale, pentru spălarea mâinilor personalului medical. (…) de ce nimeni nu s-a sesizat până în momentul acestui control, Parchetul va aduce aceste răspunsuri pentru că, vă anunţ, raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat vor fi transmise Parchetului General pentru verificări suplimentare care exced Ministerului Sănătăţii”, a anunţat Alexandru Rogobete.
