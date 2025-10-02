MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

Ministrul Sănătății, acum, despre controlul de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași: „Va fi sesizat Parchetul”

De Redacția
joi, 02 octombrie 2025, 16:00
2 MIN
Ministrul Sănătății, acum, despre controlul de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” Iași: „Va fi sesizat Parchetul”

Alexandru Rogobete susține o conferință de presă, în care prezintă raportului Corpului de Control al MS ca urmare a situației apărute la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Acolo, șapte copii și-au pierdut viața, după ce au luat bacteria Serratia marcescens din spital. Raportul Corpului de control va fi trimis Parchetului General.

„Avem raportul final al Corpului de control al MS și Inspecției Sanitare de Stat. În 2024 a mai existat un raport de control la acest spital care a lăsat o serie de măsuri pentru revizuirea protocoalelor și elaborarea unor proceduri specificce pentru screeningul pacienților admiți la ATI. La mai bine de una distanță niciuna din măsurile lăsate nu a fost îndeplinită”, a transmis Alexandru Rogobete.

Rogobete a adăugat că spitalul are dezinfectaţi, echipamente, însă din punct de vedere financiar-contabil aceste materiale achiziţionate pentru ATI nu erau înscrise în balanţa financiar-contabilă a spitalului.

VEZI AICI, INTEGRAL, RAPORTUL CORPULUI DE CONTROL AL MS

„Este un punct important în modul în care administraţia unităţii ţine evidenţa consumului de dezinfectaţi şi materiale”, a declarat ministrul.

Controlul a identificat „deficienţe administrative” cu privire la modul în care a fost numită şefa secţiei ATI, ”cu încălcarea prevederilor legale” conform cărora medicul şef poate fi cadru universitar.

„Medicul interimar şef al secţiei ATI nu este cadru universitar şi nu s-a putut face dovada despre modul în care a fost numită”, a explicat ministrul.

Nici pentru medicul epidemiolog nu au fost prezentate documente care să arate că acesta a susţinut un examen de promovare, a subliniat Alexandru Rogobete. Potrivit acestuia, Inspecţia Sanitară de Stat a constatat „deficienţe grave” cu privire la faptul că nu au fost aplicate protocoalele pentru limitarea răspândirii infecţiilor.

„Secţia ATI, spitalul au primit aviz în anul 2025 în urma unei evaluări făcute de DSP Iaşi. Avizul de funcţionare pentru această unitate a fost emis ilegal pentru că nu există în Terapie intensivă chiuvete cu apă caldă, cu apă rece, conform prevederilor legale, pentru spălarea mâinilor personalului medical. (…) de ce nimeni nu s-a sesizat până în momentul acestui control, Parchetul va aduce aceste răspunsuri pentru că, vă anunţ, raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat vor fi transmise Parchetului General pentru verificări suplimentare care exced Ministerului Sănătăţii”, a anunţat Alexandru Rogobete.

Etichete: ministrul Sănătății, rogobete, Spitalul de Copii „Sf. Maria”

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network