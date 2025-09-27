Ministrul Sănătății cere anchetă prelungită la Iași: „Germenul a fost identificat și pe 14 august în spital. DSP trebuia să reacționeze imediat”

Ministrul Sănătății a făcut astăzi personal un control de 4 ore la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Vă prezentăm mai jos principalele declarații și întrebările primite din partea presei.

”Bună ziua! Mulțumesc mult! Încep prin a transmite sincere condoleanțe familiilor care trec acum printr-o perioadă grea. Așa cum am declarat și ieri, și cum deja cunoașteți, discutăm despre 9 pacienți infectați cu acest germene patogen, dintre care, din păcate, 6 au decedat.

În momentul de față, un pacient în vârstă de trei luni a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, iar culturile s-au negativat. Practic, nu mai este infectat cu acești germeni patogeni. Ceilalți doi pacienți care au rămas în această unitate sanitară sunt, de asemenea, negativi la acest germene.

Astăzi, din controlul preliminar pe care l-am coordonat împreună cu echipa mea – cu șeful Inspecției Sanitare de Stat și cu șeful Corpului de Control, alături de domnul președinte al Consiliului Județean – am identificat o serie de neconcordanțe în aplicarea protocoalelor pentru limitarea infecțiilor asociate activității medicale. Practic, în perioada 15–24 septembrie nu se poate face dovada că au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecțiilor nosocomiale, pentru că nu există niciun proces verbal și niciun document în acest sens.

Colegii mei vor rămâne aici cât este nevoie pentru a verifica toate detaliile și toate datele administrative și medicale, astfel încât să avem o imagine clară a situației.

Nu pot să nu subliniez faptul că unitatea sanitară este reabilitată, renovată. Am vizitat secția de terapie intensivă, unde am văzut echipamente de ultimă generație, performante. Nu discutăm aici despre lipsa infrastructurii și nici despre lipsa resurselor materiale – pentru că am verificat stocurile de antibiotice, dezinfectanți și echipamente de protecție, iar în ultima perioadă nu au existat lipsuri.

Discutăm, în schimb, despre o lipsă de aplicare a protocoalelor și despre o lipsă de reacție, atât din partea Direcției de Sănătate Publică, cât și din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate primele trei cazuri, reacția a venit mult prea târziu – la aproape o săptămână distanță. Aproape 10 zile nu am putut identifica, împreună cu echipa mea, în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecții. Din acest motiv solicit schimbarea din funcție a managerului unității sanitare. Am avut o discuție cu domnul președinte al Consiliului Județean în acest sens, iar eu voi demite, fără nicio explicație și fără nicio discuție, conducerea Direcției de Sănătate Publică Iași”, a declarat ministrul.

Mai jos, întrebările adresate de jurnaliști:

Cine se face vinovat pentru nerespectarea și neaplicarea normelor?

În urma raportului Corpului de Control și al raportului Inspecției Sanitare de Stat vom trage toate concluziile, pe care le voi prezenta transparent. Dacă se confirmă neglijența în serviciu, voi transmite rapoartele Parchetului General.

Care sunt pașii exacți – când s-a declanșat focarul, când a fost anunțat DSP, ce a făcut DSP?

Din documentele pe care le-am văzut, în 15 septembrie a fost transmisă către DSP prima informare: existau deja 3 pacienți infectați. Reacția DSP a venit abia în 22 septembrie. Nu vreau acum să dau cifre parțiale – acestea vor apărea în raportul final –, dar există o întârziere de aproape o săptămână în reacție.

De ce a durat atât de mult?

DSP va justifica acest lucru în notele de relații pe care le va transmite șefilor de control. Eu voi prezenta raportul final.

În cât timp ar fi trebuit DSP-ul să ajungă la spital?

Vorbim despre un spital de pediatrie, despre o secție ATI unde sunt internați nou-născuți. Ținând cont că germenul a mai fost identificat în acest spital și în august (pe 14 august), cred că, din punct de vedere uman, moral și profesional, DSP ar fi trebuit să reacționeze imediat.

Nu doar DSP are responsabilitate – există o întârziere și din partea spitalului.

S-a identificat sursa?

Nu am această informație acum, dar inspectorii sanitari vor ajunge la o concluzie.

Despre alte decese la copii, cauzate de alți germeni din spital, cum răspundeți?

Nu putem generaliza acum. Fac o mențiune importantă: în acest moment, în spital nu mai există niciun pacient infectat cu germenul respectiv. Fac apel la calm, în primul rând către aparținători și părinți. Lucrurile sunt acum sub control. Secția de ATI nu va primi pacienți noi până când nu se vor face toate dezinfecțiile necesare și toate testările pentru a ne asigura că riscul a dispărut.

Este clar că aici a fost o lipsă de aplicare a protocoalelor. Dacă acestea ar fi fost aplicate corect și la timp, probabil că nu s-ar fi răspândit infecția la nivelul secției. Nu pot spune cu certitudine că numărul deceselor ar fi fost redus – pentru că acești copii aveau comorbidități grave, iar infecțiile le-au agravat starea. Dar răspândirea putea fi evitată.

Vreau să mai subliniez că nu este prima dată când ne confruntăm cu o astfel de situație în România. Am avut discuții în această dimineață inclusiv cu prim-ministrul și cu domnul președinte Nicușor Dan și vom lua câteva măsuri proactive.

Printre măsuri:

Ministerul Sănătății va înființa, începând de săptămâna viitoare, programul Acțiuni prioritare – Reducerea infecțiilor asociate activității medicale, similar programelor deja existente pe ATI sau AVC. Prin acesta vom crea o sursă de finanțare directă către spitalele care aderă, pentru achiziția de dezinfectanți, materiale de protecție, consumabile, inclusiv filtre HEPA. Scopul este reducerea presiunii bugetare pe spitale și asigurarea unei finanțări directe pentru secțiile ATI și pentru cele de nou-născuți.

Am discutat cu președintele Societății de ATI, profesorul Dorel Săndesc, și cu președintele Colegiului Medicilor, doamna profesor Poiană. În perioada imediat următoare – anul acesta – vom introduce un modul de pregătire pentru asistente și infirmiere privind metodele de reducere și limitare a infecțiilor nosocomiale. Aceste cursuri se vor finaliza cu un atestat.

