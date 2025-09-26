Ministrul Sănătății, după cele șase decese de la Spitalul de Copii: „Cine nu și-a făcut treaba pleacă acasă, fără discuție”. S-a sesizat și Poliția. Ce spun epidemiologii despre bacterie

Un focar de infecții nosocomiale cutremură Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași. Nouă pacienți internați în secția de Terapie Intensivă au fost diagnosticați cu bacteria Serratia marcescens, iar șase dintre ei, toți copii cu vârste fragede, dar și afecțiuni grave, și-au pierdut viața. Rămâne de văzut dacă infecția a fost sau nu cauza decesului.

Deși primele cazuri au apărut pe 13 septembrie, abia după mai bine de o săptămână secția ATI a fost închisă pentru internări, iar focarul a fost declarat oficial. Între timp, infecțiile s-au răspândit, iar autoritățile sanitare au intrat pe fir. Direcția de Sănătate Publică Iași confirmă ancheta epidemiologică și precizează că probele recoltate de la pacienți, personal și echipamente sunt în lucru, pentru a se stabili exact sursa contaminării.

„Serratia marcescens este o bacterie oportunistă, prezentă în mediile umede, care poate provoca infecții severe la pacienții vulnerabili”, au transmis reprezentanții DSP, îndemnând la prudență pentru a evita concluzii pripite.

Pe de altă parte, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a criticat dur modul în care spitalul a gestionat situația și a anunțat trimiterea Corpului de control la Iași, precum și aplicarea unor amenzi în valoare de 70.000 de lei unității medicale și personalului responsabil.

„Este inacceptabil ca aceste infecții să nu fie raportate și să nu fie luate măsurile specifice. Prima infecție a fost raportată abia după cinci zile, iar ministerul a aflat despre cazuri la 13 zile distanță. E o lipsă de profesionalism care va fi investigată”, a declarat ministrul.

„9 cazuri confirmate, 3 au evoluat favorabil, dar, din păcate, 6 pacienți nu au putut fi salvați”

Între timp, conducerea spitalului a dispus măsuri suplimentare de igienă, restricționarea accesului în corpul A al secției ATI și relocarea cazurilor grave în corpul B.

„Cei care nu și-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuție”, a avertizat Rogobete, promițând că raportul final al anchetei va fi făcut public săptămâna viitoare.

Conducerea spitalului a transmis, la rândul său, un comunicat oficial, în care subliniază că toți copiii infectați erau pacienți cu boli grave, cronice sau genetice, cu imunitatea scăzută și spitalizări de lungă durată. Reprezentanții unității medicale susțin că, odată declarat focarul, au fost stopate internările în corpul A al secției ATI, s-au instituit măsuri stricte de igienă și dezinfecție, iar cazurile grave au fost redirecționate către corpul B.

„Din cele 9 cazuri confirmate, 3 au evoluat favorabil, dar, din păcate, 6 pacienți nu au putut fi salvați”, se arată în document semnat de dr. Cătălina Ionescu, managerul intermediar al spitalului.

Poliția s-a autosesizat și a pornit o anchetă

Totodată, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a anunțat că s-a autosesizat din oficiu și a deschis o anchetă, sub coordonarea procurorilor, pentru a stabili împrejurările în care au survenit decesele.

”Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi s-au sesizat din oficiu, iar cercetările vor fi efectuate sub coordonarea unităţii de parchet competente”, au transmis reprezentanţii IPJ Iaşi.

Prof.dr. Doina Azoicăi, medic specialist în epidemiologie, explică faptul că această bacterie supraviețuiește frecvent în medii cu umiditate, unde găsește condiții propice pentru a se dezvolta și a persista.

„Bacteria se poate găsi în apă, sol și uneori chiar pe alimente sau suprafețe. Ceea ce este important de subliniat este caracterul ei oportunist, deși este prezentă în mediul înconjurător și ne putem contamina, acest lucru nu înseamnă automat că vom dezvolta boala. Îmbolnăvirea apare atunci când bacteria ajunge la organisme vulnerabile, persoane cu comorbidități, vârstnici, copii sau pacienți cu alte afecțiuni, la care agresivitatea bacteriei crește semnificativ” a precizat medicul.

Pe fondul vulnerabilității organismului, bacteriile devin mult mai agresive

Medicul subliniază că, la copii, dar nu numai, precum și în alte țări ale lumii, inclusiv în Statele Unite, rata infecțiilor asociate actului medical provocate de această bacterie este una ridicată. Totodată, acesta spune că nu doar Serratia marcescens reprezintă un risc, ci și alte bacterii oportuniste, care, pe fondul vulnerabilității organismului, devin mult mai agresive și pot provoca consecințe mult mai severe la pacienții deja fragilizați. Astfel, dr. Azoicăi subliniază că, în apariția unei infecții, în special a celor asociate actului medical, un rol esențial îl are încărcătura microbiană din mediul spitalicesc. Microorganismele pot persista pe diverse suprafețe, în special în zone cu umiditate crescută, cum sunt spațiile din apropierea sistemelor de alimentare cu apă sau băile. De aceea, medicul transmite că este necesară o igienizare permanentă și riguroasă, pentru a reduce riscul de dezvoltare și multiplicare a acestor germeni.

„În primul rând, trebuie să înțelegem, atât corpul medical, cât și populația, că nu trăim într-un mediu complet steril. Această bacterie poate fi prezentă în mediul comunitar, dar și în mediul spitalicesc sau, mai general, în diverse unități de îngrijire medicală. Mediul și starea organismului joacă un rol important în contractarea unei astfel de infecții. Copiii sunt deosebit de vulnerabili, în special cei care au afecțiuni severe, precum cancer, cei care au petrecut perioade lungi în unități de îngrijire paliativă sau copiii cu malformații congenitale supuși unor multiple intervenții chirurgicale. Vulnerabilitatea lor este, așadar, foarte ridicată”, a punctat dr. Azoicăi.

Problema apare dacă nu se respectă regulile de igienă

Medicul infecționist explică că și părinții, rudele sau personalul medical care intră în contact cu copiii pot purta bacteria fără să se îmbolnăvească. Acesta explică faptul că bacteria poate fi prezentă în nas sau în intestine, dar nu le face rău. Problema apare dacă nu se respectă regulile de igienă sau dacă se fac proceduri medicale riscante, atunci bacteria se poate transmite la copii sau la vârstnici și poate provoca boli grave, mai ales la cei cu sistemul imunitar slăbit. De asemenea, medicul subliniază că în spital este foarte important ca totul să fie curat, iar aparatele și echipamentele medicale, cum ar fi cateterele sau sondele, să fie bine sterilizate.

„Este esențial un control foarte riguros al sterilității instrumentelor, deoarece atât modul de utilizare, cât și tehnica de manipulare a acestora trebuie respectate cu strictețe. În caz contrar, se poate forma un biofilm, adică o peliculă protectoare în care germenii se pot dezvolta și multiplica. Factorii care duc la infecție sunt multipli, de exemplu, o persoană sănătoasă poate intra în contact cu suprafețe contaminate și totuși să nu dezvolte boala, în timp ce alții, mai vulnerabili, pot dezvolta forme severe de infecție”, a precizat dr. Doina Azoicăi.

Publicitate și alte recomandări video