Ministrul Sănătății: În acest moment nu iau în calcul reintroducerea stării de urgență

Referitor la posibilitatea reintroducerii stării de urgenţă, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat că decizia se va lua în funcţie de rezultate evaluărilor privind cazurile de coronavirus, dar că în acest moment nu ia în calcul o astfel de măsură.

"Noi facem evaluări de la zi la zi, săptămânal, la două săptămâni, prin INSP şi Ministerul Sănătăţii facem o propunere către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, iar starea de urgenţă este atributul preşedintelui României care va lua o decizie. (...) În acest moment nu iau în calcul, dar vedem şi evoluţia ulterioară. Va fi o altfel de vară, un altfel de sezon estival, haideţi să ne bucurăm de vară, dar în anumite condiţii", a declarat ministrul.

Întrebat de la ce număr de cazuri s-ar putea declanşa starea de urgenţă, el a spus că în funcţie de situaţie s-ar putea introduce măsuri suplimentare celor din starea de alertă.

"Nu e cu număr de cazuri, este creşterea numărului de cazuri de la o zi la alta exponenţial cu forţarea unităţilor de primire urgenţe şi atunci se poate declara o stare suplimentară decât starea de alertă. Dar v-am spus, evaluarea de la zi la zi, evaluarea săptămânală, evaluarea la cele 14 zile ne va da şi răspunsul. Odată cu 1 iulie nu am mai făcut măsuri de relaxare, erau pregătite multe măsuri de relaxare, dar evoluţia ne-a arătat că nu este încă momentul şi atunci am reaşezat ce înseamnă simptomatologia şi ce înseamnă asimptomaticul în infecţia Covid, am preferat să mergem cu test a şaptea zi şi a opta zi răspuns, a zecea zi externarea, iar în funcţie de rezultatul din a opta zi să avem şi o izolare la domiciliu şi am amânat relaxările pentru perioada următoare. Această perioadă depinde foarte mult de evoluţie, iar evoluţia depinde foarte mult de respectarea acestor reguli", a afirmat Tătaru.

