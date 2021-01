Ministrul Sănătăţii: Nu vor fi plătite în plus cadrele medicale detaşate în centrele de vaccinare

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunţat că nu vor fi plătite în plus cadrele medicale detaşate în centrele de vaccinare, ci doar cele care vin de acasă sau sunt în afara timpului de lucru.

Voiculesu a afirmat, miercuri, că fondurile pentru centrele de vaccinare din ţară vor fi recuperate din bani europeni.

"Fondurile vor veni de la Ministerul Sănătăţii prin unităţile sanitare care vor organiza centre de vaccinare, respectiv de la autorităţile publice locale pentru centrele din afara unităţilor sanitare şi fondurile vor fi recuperate, sigur, cu măsură de la Ministerul Sănătăţii şi da, avem în vedere folosirea fondurilor europene pentru asta şi da, avem discuţii în fiecare zi despre cum trebuie să procedăm aşa încât ca aceste cheltuieli să fie eligibile pentru rambursarea lor din fonduri europene”, a detaliat Vlad Voiculescu.

Întrebat dacă vor fi plătite în plus cadrele medicale din centrele de vaccinare, ministrul Sănătăţii a răspuns: "Nu vorbim despre o plată în plus, vorbim despre persoanele care nu sunt detaşate. Dacă ai un salariu şi lucrezi undeva şi eşti detaşat în centrul de vaccinare, atunci nu pune problema unei plăţi în plus. Dacă însă vii de acasă sau eşti în afara timpului de lucru, atunci da, vor fi separat plătite aceste cadre medicale”.

Vlad Voiculescu a fost întrebat când ar putea ajunge banii în centrele de vaccinare şi dacă există sume minime şi maxime care vor putea fi decontate.

"Este uşor ironic că vorbim despre banii pentru centrele de vaccinare. Centrele de vaccinare nu sunt palate, nu sunt clădiri cu totul noi. Sunt nişte scaune, nişte mese, trebuie să fie o temperatură de interior, un pic mai cald decât afară, nu e nimic foarte special. Şi da, trebuie să existe un frigider. Centrele de vaccinare nu sunt aceste investiţii pentru care trebuie să accesăm fonduri europene sau să aştepte cineva o cantitate mare de fonduri de la Guvern. (…) Vom avea standarde de cost tocmai pentru că din estimările iniţiale am văzut că sunt primari sau consilii judeţene care probabil judecând după sume pare ar fi vrut să construiască un stadion pentru 2020, profitând de rambursarea cheltuielilor de la Guvern pentru vaccinare”, a explicat ministrul Sănătăţii.