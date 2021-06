Ministrul secretar de stat la Transporturi Adrian Covasnianu s-a înscris în USR Iaşi

Adrian Covasnianu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, s-a înscris în USR PLUS Iaşi. El este cunoscut ca un fervent susţinător al Autostrăzii Moldovei, fiind de altfel membru în una din cele mai active asociaţii care susţine proiectul A8. “M-am înscris în USR PLUS pentru că proiectele Iaşului au nevoie de susţinere nu doar din zona civică şi cea tehnică-profesională, ci şi de susţinere politică. Ca membru USR PLUS, priorităţile mele rămân aceleaşi: Autostrada A8, autostrada relansării economice a Moldovei, Autostrada A7 şi proiectele de modernizare a căilor ferate dinspre Ardeal spre Moldova şi dinspre Moldova spre Muntenia. Mulţumesc întregii echipe USR PLUS, şi îi mulţumesc lui Cosette Chichirău pentru încredere. Revoluţia bunei guvernări se face cu oameni care aleg să se implice cu totul!”, a scris ieri Adrian Covasnianu pe pagina personală de Facebook.

Reacţia Cosettei Chichirău nu a întârziat: “Mă bucur că Adrian Covăsnianu a luat decizia de a se alătura echipei USR PLUS Iaşi. Adrian este secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi a activat mai mulţi ani în zona civică, în cadrul asociaţiei “Moldova vrea autostradă”. Sunt convinsă că venirea lui în organizaţia Iaşi va da şi mai multă greutate eforturilor noastre pentru urgentarea proiectelor vitale pentru Moldova, în special Autostrăzile A8 şi A7. Îi mulţumesc lui Adrian pentru ceea ce a făcut până acum, şi pentru drumul politic pe care l-a ales”.

Adrian Covăsnianu este vicepreşedinte al asociaţiei „Moldova Vrea Autostradă”, este de profesie geograf, a lucrat ca proiectant urbanist la Habitat Proiect SA Iaşi, fiind totodată doctor şi absolvent al Facultăţii de Geografie si Geologie a Universităţii “Al.I. Cuza”. Ministerul Trasporturilor este condus tot de un membru USR, Cătălin Drulă. Anunţul lui Covăsnianu privind intrarea în partid este făcut, întâmplător sau nu, chiar cu o zi înainte ca liderul USR PLUS Dan Barna, alături de ministrul Cătălin Drulă, să ajungă la Iaşi, astăzi.