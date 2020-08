Ministrul Sporturilor: Elevii vor face o oră în plus de educaţie fizică

​Ministrul Tineretului şi Sporturilor, Ionuţ Stroe, a anunţat marţi, la Galaţi, că elevii vor face o oră în plus de educaţie fizică. Stroe a spus că unele ore de sport se vor desfăşura online din cauza epidemiei.

Aceasta se va desfăşura în condiţiile speciale impuse de epidemia de Covid-19. Tot din cauza virusului Sars-Cov-2, mai multe ore de sport se vor desfăşura online.

„Deja am gândit acest lucru împreună cu Ministerul Educaţiei. Vom avea o oră în plus, această oră va fi adaptată condiţiilor în care ne desfăşurăm viaţa până vom avea o soluţie medicală. Am realizat un parteneriat cu Comitetul Olimpic Român şi cu Ministerul Educaţiei prin care toţi profesorii de sport din România vor avea soluţii digitale, apropos de ore de sport on-line, exerciţii care evită contactul, aglomerarea terenurilor de sport”, a declarat Ionuţ Stroe.

Ministrul Tineretului şi Sporturilor, Ionuţ Stroe, a mers la Galaţi pentru a vizita o bază sportivă de tradiţie care în prezent este abandonată. Aceasta se află în proprietatea ministerului, iar ministrul Stroe a propus ca baza să fie trecută în proprietatea Consiliului Judeţean Galaţi pentru a fi reabilitată.