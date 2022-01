Ministrul Virgil Popescu anunţă că s-a infectat din nou cu COVID

"De dimineaţă nu m-am simţit foarte bine, aşa că am decis să fac un test rapid. Rezultatul a fost pozitiv. În urmă cu câteva minute am primit şi rezultatele la testul RT-PCR, care a confirmat că sunt infectat cu COVID-19. Am o formă uşoară, sunt izolat la domiciliu şi iau tratamentul prescris de medici. Am făcut mai multe teste în ultima perioadă, ieri am avut test negativ", a scris Virgil Popescu, miercuri, pe Facebook.

El a îndemnat la păstrarea regulilor de distanţare socială şi purtarea măştii.

"Da, recomand în continuarea vaccinarea, pentru că sunt încrezător că vom reuşi să scăpăm de acest virus, care ne tot dă vieţile peste cap", a încheiat Popescu.

Virgil Popescu a mai fost infectat cu SARS-CoV-2 în noiembrie 2020, având şi atunci o formă uşoară a bolii.