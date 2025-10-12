MICA PUBLICITATE
SPORT

Minune pe Arena Națională. România a răpus-o pe Austria

De Redacția
duminică, 12 octombrie 2025, 23:40
2 MIN
Minune pe Arena Națională. România a răpus-o pe Austria

România a reușit o victorie importantă pe Arena Națională, în cursa calificării la Campionatul Mondial. Naționala a înscris la ultima fază, prin Ghiţă.

Reprezentativa României a obținut o victorie importantă, duminică seară, pe Arena Națională, în fața Austriei, scor 1-0, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială. Golul decisiv a fost marcat în minutul 90+5, spre bucuria celor peste 45.000 de suporteri prezenți în tribune.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. Meciul este echilibrat şi austriecii nu arată că ar putea deface echipa lui Lucescu. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalti, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic, scrie News.ro.

Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.

Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.

Tricolorii, care ocupă în prezent locul al treilea în grupă, cu 10 puncte, își mențin astfel șansele de calificare la turneul final. A fost un meci echilibrat, în care elevii lui Mircea Lucescu au rezistat presiunii austriece și au reușit să dea lovitura pe final, printr-un gol care readuce speranța fanilor români.

După pauză, Ionuţ Radu a scosde la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49.

Meciurile rămase

  • Duminică, 12 octombrie: ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

Foto: FRF

Etichete: Austria, calificari Cupa Mondiala, echipa nationala de fotbal a romaniei

