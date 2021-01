Minunea din Alcoy

Spania:Real Madrid a fost eliminată, miercuri, din 16-imile Cupei Spaniei, după ce a fost învinsă, în deplasare, cu 1-2 (1-0), după prelungiri, de Alcoyano, echipă din liga a treia. Militao a deschis scorul pentru formaţia care ocupă locul II în LaLiga, în minutul 45. Gazdele au reuşit să trimită meciul în prelungiri, după reuşita lui Solbes, din minutul 80. Ramon Lopez a fost eliminat, în minutul 110, şi Alcoyano a jucat finalul prelungirilor în inferioritate numerică. Cu toate acestea, Casanova a dat lovitura pe contraatac, în minutul 115. Zidane a menajat în acest meci o serie de titulari, precum Hazard, Benzema, Courtois, Kroos sau Ferland Mendy, care au luat loc pe banca de rezerve, între titularii din acest meci figurând portarul ucrainean Lunin (21 ani) şi fundaşul central Victor Chust (20 ani), dar şi Eder Militao, Alvaro Odriozola, Mariano Diaz sau Isco... Zidane a apelat pe parcursul meciului la (Benzema, min. 67) şi la (Kroos şi Hazard, 99) dar nu a reuşit să evite eliminarea. Echipa Alcoyano are un buget de 700.000 de euro. În comparaţie, campioana en titre a Spaniei are un buget pentru sezonul 2020/2021 de aproape 500 de milioane de euro. Figueras, portarul echipei Alcoyano, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în meciul de miercuri, va împlini, la 25 ianuarie, 42 de ani, iar atacantul Juli, care a intrat pe teren în minutul 60, are vârsta de 39 de ani. Alcoyano, echipa oraşului Alcoy din regiunea Valencia, a promovat anul trecut din liga a patra în liga a treia. Formaţia a jucat şi în prima ligă, în anii '50 dar de obicei evoluează în ligile a treia şi a patra.

Recordul lui Ronaldo

Italia:Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, care a înscris un gol pentru Juventus în Supercupa Italiei (2-0 cu Napoli), a devenit cel mai prolific marcator din istoria fotbalului, cu 760 de goluri. Ronaldo l-a depăşit prin golul marcat la Reggio Emilia pe cehul Josef Bican, autorul a 759 de goluri, conform unor statistici existente.Titlul de cel mai bun marcator din istoria fotbalului este unul destul de contestat, iar federaţia internaţională (FIFA) nu ţine o evidenţă oficială în această privinţă, însă o serie de publicaţii sportive au relatat că Ronaldo l-a depăşit pe Josef Bican în fruntea acestei ierarhii.Bican şi brazilienii Pele şi Romario au marcat peste 1.000 de goluri în carierele lor, dar aceste statistici includ goluri la amatori, în meciuri neoficiale sau amicale.Golurile lui Ronaldo au fost marcate pentru cele patru echipe de club la care a jucat şi la naţionala Portugaliei, cel mai apropiat rival aflat încă în activitate fiind argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona), care luna trecută a stabilit recordul de goluri marcate pentru un singur club, 644.La 35 de ani, Cristiano Ronaldo, care este golgeterul naţionalei Portugaliei, cu 102 goluri, a jucat în cariera sa la Sporting Lisabona (5 goluri marcate), Manchester United (118), Real Madrid (450), iar acum se află la Juventus (85).