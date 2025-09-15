Miracol? O comună din Iași cu doar 127 de copii este trecută în statisticile naționale cu nouă săli de gimnastică. „Dar nici din alea nu sunt atâtea. Ha, ha”

„Am depăşit planul în industria de zgură/Și-am fost informat că nici nu se mai fură;/La producția de țepe suntem, Doamne, pe primul loc în lume,/I-am depăşit pe-americani, fără rușine, putem spune!”

Așa sunau versurile unui cântec lansat în 1990 de Alexandru Andrieș, versuri pe care mi-am dat seama că le fredonam când am început să scriu acest articol.

Dacă ar fi să credem o statistică publicată ca definitivă de Institutul Național de Statistică, în comuna Grozești s-au pus bazele unui adevărat nucleu al gimnasticii din România. Cu un total de nouă săli de gimnastică la 127 de copii, adică una la 14 copii (incluzându-i pe cei de creșă și grădiniță), comuna ieșeană pare hotărâtă să genereze campioni în această disciplină sportivă. Spre comparație, în Municipiul Iași erau 101 săli de gimnastică, în Pașcani opt, iar în Onești – acolo unde a început gimnastica Nadia Comăneci erau anul trecut 13 săli de gimnastică.

„Nouă săli de gimnastică?”

Potrivit acelorași date definitive, județul Iași era anul trecut pe locul al cincilea în România, cu 190 de săli de gimnastică în infrastructura școlară, după București (390), Cluj (237), Prahova (194) și Mureș (191). Din cele aproape o sută de localități din județul Iași, doar 51 aveau săli de gimnastică, cele mai multe fiind grupate în Municipiul Iași și în Grozești (!!), în timp ce zece comune aveau, potrivit INS, câte două săli de gimnastică și 34 de localități, între care și orașul Podu Iloaiei își antrenează copiii la gimnastică în câte o singură sală.

Comuna cu circa 1.300 de locuitori, se află la aproximativ 50 km de Iași, la granița cu Republica Moldova, e mai aproape de localitatea Nisporeni, din țara vecină, decât de Iași și are o singură școală, în care anul trecut învățau 96 de elevi.

Plecând de la ideea că datele Institutului Național de Statistică (INS), utilizate de autorități pentru realizarea de politici de investiții și creștere și folosite de Eurostat pentru comparații la nivel european nu pot fi greșite, am încercat să aflăm mai multe despre noua politică din Grozești, orientată spre sport.

La fel ca în cântecul lui Andrieș, pe hârtie lucrurile arată spectaculos, dar realitatea refuză să se potrivească statisticii. „Nouă săli de gimnastică? Nu există așa ceva. Poate de gimnaziu? Dar nici din alea nu sunt atâtea. Ha, ha, da, avem o școală cu nouă săli de gimnastică. Eu nu am trimis astfel de date”, a fost răspunsul pe jumătate uluit, pe jumătate amuzat, pe care ni l-a dat primarul comunei Grozești, George Cristea.

S-a greșit undeva pe traseul dintre Grozești și București

Potrivit definiției INS, „Sala de gimnastică este încăperea utilată cu aparate și materiale sportive, necesare desfăşurării educaţiei fizice de către elevi și studenţi”.

„Cunosc comuna Grozești, e locul de naștere al mamei mele și am fost recent pe acolo. Nu-i trebuie cuiva vreun coeficient înalt de inteligență să își dea seama că nu au cum să fie acolo nouă săli de sport. Dar nu pot explica în momentul acesta cum a apărut o astfel de eroare în statistică. În mod normal, chestionarele electronice sunt trimise către furnizorul de date – în cazul acesta școala sau primăria din Grozești, iar când primim răspunsurile, acestea se introduc în baza de date și se trimit la București. Voi verifica ce s-a întâmplat și revin cu informații”, a explicat pentru „Ziarul de Iași” Ciprian Iftimoaei, directorul adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași.

Undeva, pe traseul dintre Grozești și București, în statistici a apărut un nucleu sportiv în micuța comună de la marginea Iașului. La fel cum, pe hârtie, studenții și elevii din Iași înoată de ani buni în bazine aparținând infrastructurii de învățământ.

Am pornit și în căutarea acestor bazine, dar așteptăm încă răspunsul din parte Inspectoratului Școlar Iași cu privire la școlile din învățământul primar și gimnazial, respectiv din învățământul liceal, care sunt dotate cu bazin de înot. Statistica INS sugerează că în Municipiul Iași ar exista încă dinainte de 2013 un liceu care are în baza sa un astfel de bazin, iar de anul trecut ar fi și o școală din învățământul primar și gimnazial în care elevii pot să înoate.

