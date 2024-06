Mircea Eliade – un dosar politic neîncheiat (III)

Nu există astăzi, după deschiderea arhivelor Securității, niciun dubiu că Mircea Eliade a fost simpatizant al lui Corneliu Zelea Codreanu și a mișcării sale politice radicale, pe fundamente mistice și antisemite (cam cum este astăzi gruparea teroristă Hamas!) și că a fost o anumită perioadă afiliat Mișcării Legionare, indiferent de denumirile pe care aceasta le-a avut din rațiuni de marketing politic și pentru a evita cenzura carlistă. Eliade însuși recunoaște perioada sa legionară în jurnalul său portughez și parizian, acesta din urmă parțial publicat astăzi. Ceea ce este mai dificil de probat e natura exactă a aderenței sale politice. A fost membru în cuib, a fost membru în grupurile de sprijin (intelectuali, studenți, muncitori, femei) care gravitau în jurul cuiburilor sau a fost un propagandist electoral la alegerile din decembrie 1937 pentru partidul legionarilor? Pentru cei care judecă paușal, care operează doar cu stigmate și stereotipuri reducționiste acest gen de nuanțe nu contează. A fost „fascist”[ii] și gata, asta ajunge pentru a-l pune la stâlpul infamiei. În ce mă privește, oricât de sensibil ar fi un subiect pus sub lupa memoriei, nuanțele, contextul, rădăcinile și argumentele nu trebuie să lipsească. De aceea, cred că dosarul politic al lui Eliade trebuie făcut pe baza izvoarelor istorice, a documentelor de arhivă, a istoriografiei secundare (memorii, jurnale, scrisori) și, mai ales, prin integrarea în contextul internațional, cel care explică curentele politice, ideologice și militare ale timpului.

În general, se spune că adeziunea lui Mircea Eliade la Mișcarea Legionară ar fi început prin anul 1933 și ar fi fost legată de încadrarea sa în cuibul condus de Radu Demetrescu-Gyr (1905-1975). Acesta a fost un cărturar cunoscut în perioada interbelică, laureat cu premii ale Academiei sau Societății scriitorilor, implicat direct în activitatea legionară (comandant al regiunii Oltenia, director general al teatrelor în timpul guvernării legionare), activitate politică pentru care a plătit fie cu trimiterea pe front în prima linie (în celebrele batalioane Sărata), fie cu detenție cruntă (în timpul dictaturii militare a lui Antonescu sau a stalinismului violent al lui Gheorghiu-Dej). Arestat după 1945 în „lotul ziariștilor”, alături de Nechifor Crainic, este eliberat în 1956 pentru a fi apoi întemnițat din nou și condamnat la moarte de comuniști, în 1958, pentru poezia Manifest (versurile imnului legionar „Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane”); supraviețuiește, totuși, Gulag-ului românesc fiind însă obligat să scrie, pentru „reeducare”, la Glasul Patriei, oficiosul „pentru export” al Securității. După 1970 a fost reintegrat discret în lumea literară a vremii grație unui curajos sprijin oferit de Nicolae Manolescu. Cu doi ani mai mare decât Eliade, Radu Demetrescu-Gyr îl cunoștea pe acesta din lumea literară și mondenă a vremii, aveau prieteni comuni și, cu siguranță, s-au intersectat în dese rânduri în perioada interbelică. Lui Eliade i s-a montat la Teatrul Național piesa Ifigenia în timpul mandatului său de Director al Direcției Generale Teatre în guvernarea Antonescu-Sima (sept.1940-ian.1941) și se știe că au fost amândoi închiși, alături de Nae Ionescu și de alți legionari, în lagărul de la Miercurea-Ciuc, în 1938. În perioada 1968-1969 când autoritățile ceaușiste încercau să-l convingă pe Eliade să revină în țară pentru a-l folosi în scopuri propagandistice, vechii prieteni ai acestuia primesc aprobarea să-i scrie. Radu Gyr, alături de Constantin Noica, a fost unul dintre aceste canale, controlate de Securitate, deschise pentru a-l sensibiliza pe Eliade. Faptul că poliția politică ceaușistă era la curent cu „dosarul Eliade” în toate articulațiile sale (texte, prieteni, adrese etc.) este perfect explicabil prin preluarea arhivelor vechii Siguranțe carliste, care a oferit materialele necesare denigrării sau, după caz, mijloacele îmblânzirii unor personaje cu notorietate din diaspora. Corespondența cu Radu Gyr existentă în Fondul personal Mircea Eliade de la Biblioteca Universității din Chicago oferă un bun prilej de reflecție asupra întregii chestiuni, cu atât mai mult cu cât în jurul „celui mai important poet din închisorile comuniste românești” se țese unul dintre cele mai des folosite argumente privind înregimentarea lui Mircea Eliade în Mișcarea Legionară.

Nu e greu de ghicit de ce activiștii sau apologeții legionarilor din exil exagerează apartenența lui Eliade la Mișcare, îngroșând activitatea sa efectivă de publicist în sprijinul acelei „secte mistice” (cum o numește savantul în anii senectuții) până la a sugera înregimentarea efectivă în activitatea politică. Refugiații legionari, fie ei în Spania, în Argentina sau SUA, au avut în general un statut marginal, fiind hăituiți și infiltrați de agenți ai totalitarismului roșu românesc. Dincolo de invocarea elegiacă a figurii Căpitanului, alături de ceilalți martiri, de un anticomunism visceral și de o suspiciune generalizată, maladivă câteodată, față de noii veniți, principalul scop al acestei părți din emigrație îl constituia obținerea recunoașterii și legitimității. Victime și ale discursului stângist occidental, foștii camarazi s-au simțit (și cred că au și fost) ghetoizați în lumea liberă pentru care valorile dreptei naționaliste păreau anacronice și care era din ce în ce mai nesimțitoare la terfelirea Estului de către bolșevici. Din această perspectivă, a legitimității și prestigiului, e limpede că prezentarea unui star academic mondial precum Eliade drept legionar convins și neschimbat, cu vechi și adânci state de serviciu, era benefică. Faptul că aceste îngroșări iresponsabile alimentau de minune atacurile celor care vedeau în Eliade doar un fascist care nu și-a asumat vina, nu a părut să-i preocupe prea mult pe legionarii din exil atâta timp cât beneficiile lor simbolice erau importante. Atacat constant în Italia, în timpul guvernelor comuniste infiltrate de agenți estici (e de notorietate azi, bunăoară, că gruparea teroristă „Brigăzile Roșii” era orchestrată și finanțată de serviciile secrete sârbești) de personaje minore intelectual (Di Nola, Furio Jesi etc.) care îl acuzau de antisemitism în stilul montajului din revista „Toladot”, publicată în limba română, în Israel, Eliade are de îndurat și efectul pervers al unei adulații nechibzuite cum este aceea a lui Claudio Mutti. Într-un volum[iii] contestabil, care a stârnit deja multe critici, acesta afirmă, pe baza unei mărturii dubioase a fostului legionar Ion Zeană, că Eliade ar fi fost recrutat și făcea parte din cuibul legionar „Axa” încă din 1933. Aceeași afirmație este reluată și de Alexander Ronnett (Rahmistriuc), fostul stomatolog al lui Eliade la Chicago, într-un interviu din 1999 dat lui Ricketts, și pe care acesta îl publică[iv] nu fără a nota îndoielile serioase asupra credibilității celui care se autointitula „mâna dreaptă a lui Horia Sima”. De altfel, pe site-ul specializat al simpatizanților de azi ai Gărzii de Fier (mișcarea.net – între timp șters!) în care era prezentat punctul de vedere al lui Ronnett privitor la Eliade acesta recunoaște, implicit, că nu auzise de Eliade decât în 1938 astfel că posibila lui apartenență la cuibul „Axa” încă din 1933 nu avea cum să o cunoască direct. Afirmațiile lui Ronnett sunt greu credibile, acesta fiind în mod evident mânat de un discutabil self marketing și de o dorință vădit interesată în prezentarea lui Eliade ca legionar fidel care ar fi fost, nu-i așa?, în fieful său din Illinois. În realitate, știu de la un apropiat al familiei Eliade[v] că la încercarea lui Ronnett de a organiza o întâlnire cu Horia Sima, prin 1982, Eliade a refuzat ferm. Revenind la cuibul „Axa”, Sorin Lavric oferă o explicație acestei chestiuni în volumul său consacrat legăturilor lui Constantin Noica cu Mișcarea Legionară. În 1930, Mișu Polihroniade – spune Sorin Lavric – „avea să facă parte din cuibul legionar Axa, condus de Ionel Moța, cuib din care se va desprinde mai tîrziu redacția revistei omonime, Axa, avându-i ca directori pe Polihroniade și Christian Tell, pentru ca, din 1934, odată cu desființarea revistei, Polihroniade să-și înființeze un alt cuib legionar, căruia i-a dat tot numele Axa”[vi]. Desigur că, alături de Polihroniade, Noica și Ion Victor Vojen ar fi putut gravita aici și Eliade alături de vechii săi prieteni, dar ce știm efectiv pentru că a fost documentată în detaliu e, în primul rând, participarea lui directă la întrunirile Criterion-ului, o organizație culturală care practica o diversitate avangardistă și care nu era o grupare politică ca atare. Totuși, legătura lui Mircea Eliade cu Radu Gyr dura din acele timpuri și merită cercetată atent, în toate articulațiile ei. (Continuarea în Ziarul de Iași din 12 iunie).

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

[i] Lincoln, Bruce – Secrets, Lies, and Consequences. A Great Scholar’s Hidden Past and his Protégé’s Unsolved Murder, Oxford University Press, 2024

[ii] Am pus termenul între ghilimele pentru că această etichetă infamantă, folosită redundant de comisarii politici staliniști, închide abrupt orice dezbatere. În fapt, Eliade a fost în realitate admirator al fascismului în sensul că întreaga sa ideologie politică era inspirată, la fel ca în cazul Cămășilor Negre ale lui Mussolinni, de gânditori ca Evola și Papini.

[iii] Claudio Mutti, Les Plumes de l’archange. Quatre intellectuels roumains face a la Garde de Fer, Herode, 1993

[iv] Mac Linscott-Ricketts, Former friends and forgotten facts, Criterion, 2003, pp.94-104. Afirmația că ar fi fost membru în cuibul Axa, la p.99, cuibul fiind descris fantezist drept „a special Legionary group found only in Bucharest, made up of the brains, the big people intellectually” pentru ca, două paragrafe mai jos, să spună că singurul cuib în care Eliade ar fi fost efectiv membru (ba chiar că l-ar fi condus!) ar fi fost cel din lagărul de la Miercurea Ciuc.

[v] Stelian Pleșoiu, un român emigrat care le făcea diverse servicii casnice, îi ajuta la cumpărături, îi ducea cu mașina etc. Convorbire din 2005, la Chicago

[vi] Sorin Lavric, Noica și Mișcarea legionară, Humanitas, 2007, p.64

