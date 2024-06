Mircea Eliade – un dosar politic neîncheiat (VI)

Dezbaterea nesfârșită asupra trecutului politic al lui Mircea Eliade a fost reîncălzită de apariția la Oxford a unui volum incriminator datorat unui fost discipol de-al său* de la University of Chicago. Voi scrie și eu câteva lucruri pe acest subiect plecând de la vorbele lui Eliade când a răspuns criticilor lui Șerban Cioculescu la Itinerarul său spiritual: „nu scriem un tratat asupra esenței funcțiunilor spirituale; ci trasăm linii de orientare pe o hartă nelămurită”. Și noi.

Oricine poate astăzi să meargă la Sala de lectură a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și să solicite documente despre urmărirea lui Mircea Eliade de către instituțiile de informații și represiune ale statului român, în perioada 1933-1987. Spre exemplu, dosarul de urmărire informativă (D.U.I.) Mircea Eliade, în trei volume, aflat în Fondul Informativ, Dosar 73557, cuprinzând documentele publicate de Dora Mezdreai, (volum rapid anihilat ca distribuție și critică de întâmpinare!) ar putea fi un bun început. Aici ar trebui să existe toate dovezile legate de activitatea politică care a suscitat interesul organelor de represiune, se pare, încă de la plecarea lui în India, în 1927. Totuși în dosarul lui Eliade apare ca o primă hârtie legată de numele lui, doar semnalarea unui agent de poliție că a ținut, în 1936, o conferință despre Hasdeu în sala Teatrului Popular „Gh. Pastia” din Focșani. De unde atunci această ipoteză a aderării lui Eliade la Mișcarea Legionară încă din 1935?

Însă iată ce se găsește la fila 333-334, a primului volum din Fondul Informativ 73557 (care se ocupă de Nae Ionescu!, cel care era prima țintă a Siguranței): o fișă de obiectiv care cuprinde următoarele date și informații:

«MINISTERUL AFACERILOR INTERNE / PREFECTURA POLIȚIEI CAPITALEI / BRIGADA SPECIALĂ // Legionar // FIȘĂ PERSONALĂ // Numeleii ELIADE / Pronumele (sic!) MIRCEA // STAREA CIVILĂ// Născut în anul 1907 / luna februarie / ziua 25iii // Localitatea București / Județul Ilfov / Religia ortodox // Originea etnică român / Căsătorit cu Nicoleta Jeana Mareș la 25 octom. 1934 // Domiciliul actual București, str. Palade nr. 43//

STUDII / Licențiat al Facultății de Litere și Filosofie București // PROFESIA (funcțiunea, meseria sau ocupația) scriitor – ziarist // SITUAȚIA MILITARĂ / Contingentul 1932 / gradul caporal T.R. / Unitatea C.R. București // ACTIVITATEA POLITICĂ // De când activează în mișcarea legionară, ce grad și ce funcția a avut în mișcare / 1935 (s.n.) / Ce activitate a avut înainte de 6 septembrie 1940 În anul 1926 era redactor la ziarul „Cuvântul” și totodată a colaborat și la mai multe reviste științifice din străinătate // Intim colaborator al Prof. Nae Ionescu // Sub îngrijirea lui Eliade Mircea a fost editată cartea „Roza Vânturilor”, care cuprinde articole scrise de Prof. Nae Ionescu în ziarul „Cuvântul” din 1929 până în 1933, când ziarul a fost suspendat // În mișcarea legionară a fost încadrat în grupa scriitorilor și poeților, de sub conducerea prof. Radu Demetrescu-Gyr // Ce activitate a avut pe timpul regimului legionar a făcut parte din cuibul „Ceahlăul”, „Familia”, „Axa”, Grupul VII, Corpul Răzlețiiv / A fost numit atașat de presă la Legația Română din Lisabona // Ce activitate a avut după data de 23 ianuarie 1941 În luna iulie 1943v, a fost semnalat că ar avea legături cu Radu Ghenea, cunoscut legionar, care, în timpul regimului legionar, a fost ministru plenipotențiar al României în Spania» [Mezdrea:49-50].

Luând în calcul, desigur, greutatea probatorie a oricărui document oficial, cercetătorul onest e obligat, totuși, să analizeze contextul și nuanțele pe care orice izvor istoric le presupune. Bunăoară, dincolo de erorile sau afirmațiile neprobate pe care le conține, trebuie deslușite motivele și data când această fișă a fost redactată. Iar riguroasa birocrație comunistă ne este de folos aici, căci fișa în cauză era atașată unei dactilograme a guvernului, păstrată în original la Fondul S.I.E., dosar 167/1 la fila 27. Iată ce ne devoalează acest document oficial, STRICT SECRET:

«ROMÂNIA / PREȘEDENȚIA CONSILIULUI DE MINIȘTRI / Nr. 4973 / București, 7 I 1947 // PREȘEDENȚIA CONSILIULUI DE MINIȘTRI / DOMNULUI SECRETAR GENERAL // La ordinul Dvs. nr. 451/C/1946 – rezoluție – avem onoarea de a vă înainta fișa personală a lui Mircea Eliade // 1. Din cercetarea acestei fișe, precum și din informațiile făcute asupra atitudinii sale față de regimul actual din România și activității pe care o desfășoară în acest sens la Paris, atitudine care a determinat pe d-l Ministru Stoilov să-i refuze agrementul pentru semnarea contractului cu Sorbonavi, suntem de părere că nu este oportun a i se da aprobarea cerută, lărgindu-i în felul acesta posibilitățile de propagandă împotriva regimului din România. // 2. Date fiind convingerile sale politice și legăturile strânse cu cercurile anglo-americane, socotim că nu poate fi folosit de serviciul nostru nici informativ și nici propagandistic (s.n.). // Director/ I. Barbu» [Mezdrea:51].

Simplul fapt că aceste documente au fost produse în timpul celui de-al doilea guvern condus de Petru Groza (dec. 1946 – dec. 1947) care-i cuprindea, între alții, pe Bodnăraș la Ministerul de Război, pe Teohari Georgescu la Interne și pe Ana Pauker la Externe, ar trebui să nască serioase dubii cu privire la acuratețea informațiilor cuprinse în notă sau, cel puțin, la obiectivitatea lor. Fișa personală întocmită lui Eliade era o sinteză din diferitele turnătorii și note ale Siguranței, strânse în 1938 pentru a justifica teroarea împotriva legionarilor din vremea dictaturii carliste, precum și din rapoarte de anchetă asupra legionarilor, din timpul regimului autoritarist al lui Antonescu, după înăbușirea militară a încercării de lovitură de stat din ianuarie 1941. Lor li se adaugă rapoarte ficționale făcute de colaboratorii zeloși din S.S.I. ai ocupanților sovieticivii a căror obiectivitate este din ce în ce mai puțin credibilă pe măsură ce se îndepărtează în timp de fapte. Bunăoară, referința la cuiburile legionare unde ar fi fost membru Eliade este, până la dovezi concludente, complet fantezistă. Cu excepția discuției referitoare la prezumptiva apartenență la cuibul „Axa”, de care am amintit anterior și care, nici ea nu este probată în vreun fel altfel decât de amiciția cu Radu Demetrescu-Gyr, restul sunt fabulații. Se și vede din alcătuirea fișei că era un departament specializat în identificarea și urmărirea legionarilor, reali sau presupuși, din motive evidente, așa cum apar ele formulate clar în raportul directorului Barbu către șeful cancelariei lui Petru Groza: legionarii puteau fi folosiți sau nu, în funcție de mijloacele de șantaj aflate la îndemâna autorităților comuniste, ca spioni sau ca agenți de influență. Aceasta este o chestiune extrem de importantă pentru că e o cheie de citire a modului cum consistentul dosar de „legionar” al lui Eliade a fost folosit de autoritățile comuniste fie pentru a-l persecuta (1945-1954), fie pentru a-l atrage în operațiunea „Orizont” a lui Pacepa (care înflorea propagandistic imaginea despre regimul Ceaușescu) invitându-l să viziteze România (1968-1971), fie ca pe un proaspăt devoalat fascist-legionar (1972-1977), fie ca un vector de imagine care ar putea să-l ajute pe Ceaușescu să obțină Premiul Nobel pentru Pace (1977-1986). În funcție de aceste obiective, au fost demarate de către Securitate, la comanda P.C.R., diverse acțiuni oficiale sau secrete privind compromiterea lui Eliade atunci când strategiile de „influențare pozitivă” nu au dat roade. De aceea, o analiză contextuală a „probelor” din dosarele Securității este nu numai o obligație de onestitate intelectuală, dar și un filtru necesar pentru a identifica mixul letal de informații corecte amestecate cu minciuni și insinuări care face astăzi ravagii prin mecanismele planetare, eficiente și toxice, ale mașinăriilor media specializate în fake news. Iată de ce, pentru mine, referința la anul 1935 ca fiind anul încadrării în mișcare este lipsită de fundament, iar cei care o fac, dând în note doar referința la documentul aflat la C.N.S.A.S. fără să-l analizeze, îmi devin suspecți de manipulare și rea credință. În fapt, altul este momentul adeziunii. (Continuare în ediția din 3 iulie a Ziarului de Iași)

*Lincoln, Bruce – Secrets, Lies, and Consequences. A Great Scholar’s Hidden Past and his Protégé’s Unsolved Murder, Oxford University Press, 2024

iMezdrea, Dora (ed) – Nae Ionescu și discipolii săi în arhiva Securității. Vol.II: Mircea Eliade, Buc.:Ed. Mica Valahie, 2008, 260p. Vom cita din acest volum sub sigla [Mezdrea: nr. paginii]

iiE o fișă tip, completată dactilografiat. Rubricile tipărite le-am transcris cu italice.

iiiDe fapt, după cum arată Registrul Stării Civile din București, ziua nașterii a fost 28 februarie stil vechi.

ivÎn timpul guvernării Ion Antonescu-Horia Sima (6 septembrie 1940 – 23 ianuarie 1941), Eliade era secretar de presă la Ambasada de la Londra și s-a refugiat la Oxford din cauza bombardamentelor germane asupra Londrei. După rebeliune, în aprilie 1941 este mutat la Lisabona.

vÎn conformitate cu notațiile din jurnalul său portughez, Eliade a petrecut luna iulie 1943 la Estoril, într-o casă a familiei Brutus Coste.

viAjuns în septembrie 1945 la Paris, după ce comuniștii l-au dat afară din postul diplomatic de la Lisabona, lui Eliade i se oferă în noiembrie o conferință de istoria religiilor la Sorbona (De fapt la École des Hautes Etudes devenită azi E.H.E.S.S.). Pentru un contract de trei ani ca profesor definitiv i se cere însă aprobarea guvernului țării unde este cetățean. Refuză să ceară cetățenia franceză, iar guvernul prosovietic de la București îi refuză de trei ori acordul pentru a fi angajat în Franța. Până la obținerea cetățeniei americane, pe 14 iulie 1970, a avut acte de refugiat politic, apatrid.

viiDe exemplu, nota de fundamentare care precede Fișa, întocmită de S.S.I. pe 22 octombrie 1946, unde se amintește de un raport din 1945 care semnala că „numeroși funcționari români ce se aflau în țări neutre au fost captați de Gestapo și utilizați pe scară întinsă. Printre aceștia figurează și Mircea Eliade aflat la Ankara (sic!)”. [Mezdrea:48]

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

