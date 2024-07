Mircea Eliade – un dosar politic neîncheiat (X)

Marxismul a dat naștere nu numai unei povești care s-a dovedit o utopie sângeroasă, dar, în aplicarea sa politică, a introdus ca regulă vicierea justiției prin legi arbitrare. Au fost distruse vieți și au fost omorâți presupuși dușmani ideologici doar prin acuza prostească și nefondată de „uneltire contra intereselor clasei muncitoare”!, care a devenit dintr-o părere subiectivă izvor de drept și articol acuzator în Codul Penal. O nepoată a acestor aberații juridice ale totalitarismului roșu este azi „Inchiziția retrospectivă” care aplică criterii contemporane (juridice sau doar de modă ideologică) unor evenimente din trecut care nu au, de fapt, nicio treabă cu acest demers care ignoră manipulator realitatea diferită a timpului în care ele s-au petrecut. Această alterare a analizei istorice oneste asupra evenimentelor din trecut prin reciclarea lor din perspectiva paradigmelor morale contemporane și a intereselor politice subsecvente este, de regulă, o componentă majoră a discursului neocomunist contemporan, deghizat în veșminte la modă, mai fistichii, din ideologiile contemporane. O constantă predilectă a acestor inchizitori de sușă nouă este acuza că personajele istorice cărora li se impută diverse erori sau lucruri reprobabile (și care devin rapid subiectul unor campanii colective de discreditare și de character assassination) sunt vinovate pentru că niciodată nu și-au cerut public iertare pentru faptele comise. Mircea Eliade este un astfel de exemplu căci lui i se reproșează post-mortem, desigur, că și-a ascuns trecutul politic inavuabil și că nu și-a pus cenușă în cap în mod public pentru greșelile de tinerețe. Deși susțin o politică a justei memorii care ne obligă să refacem, monografic imparțial și onest, puzzle-ul complet al unui subiect istoric fără a trece complice peste detaliile care nu ne convin, aș spune că marele profesor american de origine română care a marcat istoria disciplinei sale la nivel internațional, merită cel puțin o judecată echilibrată, curățată de lestul umoral și ideologic neavenit.

Bunăoară, la întrebarea legitimă: „de ce Eliade nu și-a asumat niciodată deriva politică de un an (1937-1938) și, să admitem, orizontul de simpatie (din 1935 până la moartea Ninei, în 1944) pentru mișcarea legionară codrenistăi”?, ce s-ar putea astăzi răspunde? Primul răspuns ar putea fi acela că, într-un fel, cu jumătate de gură, Eliade a recunoscut afilierea sa politică la Gardă și, edulcorat în memorii, dar clar în jurnalul inedit, asumă această derivă, chiar dacă îi scrie lui Gershom Scholem că „adevărul va fi cunoscut după moartea sa”. Aș zice că da, în cea mai mare parte (până la descoperirea posibilă a jurnalului său din anii ’30), știm astăzi adevărul grație și birocrației statului totalitar care a păstrat instrumentele de șantaj adunate de polițiile politice ale dictaturilor de dreapta sau de stânga care ne-au sugrumat din 1938 până în 1989. Dacă afilierea politică a fost mărturisită, fie și cu jumătate de gură, ceea ce Eliade a șters și ceea ce până și Culianu a crezut (în interviul celebru dat Gabrielei Adameșteanu la Chicago) a fost lipsa discursului antisemit ca atare. Deși căutătorii de dovezi nu au găsit formulări explicite (doar într-un articol din Vremea scrie că „în liceu eram toți antisemiți”) e cu neputință ca Eliade să nu fi fost influențat de stilistica vremii care era explicit rasistă pentru publicistica de dreapta și care iradia, de regulă, și în jurnale. Unde sunt, totuși, dovezile?

În 1984, când Eliade discută constituirea fondului personal cu cei de la Special Collections ale bibliotecii Universității din Chicago, refuză inițial să predea cele 59 de caiete cuprinzând jurnalul său dintre 1945 și 1971. Le ducea cu el de fiecare dată la Paris, în concediu, pentru a-și redacta pe baza lor memoriile. În contextul în care cei de la bibliotecă s-au oferit să facă o copie de control, Eliade le-a prelucrat astfel încât să rămână doar ceea ce a crezut el de cuviință pentru cercetătorii viitori. Cum eu am văzut la Chicago, în 2005, și originalele, și copia martor a întregului jurnalii am fost frapat, la foile volante, nelegate, ale Jurnalului portughez, de faptul că la unele pagini lipsea partea jos, unde părea decupat cu lama spațiul ce conținea o intrare de jurnal. Mai mult, atât în acest jurnal, care acoperea perioada 1941-1945, cât și în primele caiete din celălalt jurnal, pentru perioada 1945-1947 există paragrafe acoperite temeinic cu tuș, astfel încât să nu se poată descifra ce scrie dedesubt. Cum eu am avut la îndemână și copia xerox din 1984 am verificat rapid dacă aceste „editări” n-au fost efectuate cumva după moartea lui Eliade. Ei bine, nu! Copia xerografiată era identică cu originalele ceea ce arată, fără niciun dubiu, că Eliade este cel care a operat toate eliminările și corecturile. Mai mult, din Jurnalul portughez au fost scoase pagini și acest lucru e vizibil doar pe foile originale unde numerotarea inițială în creion este dublată de numerotarea finală în creion colorat. Spre exemplu:

„Iulie, București [1942]

Discuție vehementă la Mircea Vulcănescu dintre Dinu Noica și toți ceilalți în legătură cu Legiunea. Dinu îi acuză că-și fac un culcuș comod la adăpostul formulei «noi ne mulțumim să fim tehnicieni și să servim statul sub orice formă ar avea-o el». Dinu întreabă: «unde ați fost când a fost ucis Codreanu? Când ați votat Constituția? Plebiscitul?» etc.

Intervin episodic în discuție, mărturisind că, deși legionar, am suspendat orice judecată politică internă atâta timp cât durează războiul cu Rusia. Dinu îmi răspunde că războiul nu e un lucru decisiv. Că decisivă este numai problema morală – participarea sau nu la un stat care astăzi e condus de un Carol II, mâine de un mareșal, poimâine de un soviet, și a te strecura fără probleme de conștiință, spunându-ți pur și simplu că ești «tehnician».

Răspunsul violent al lui Mircea, care-l acuză pe [Dinu] că Legiunea creează un nou dreyfusism”iii. Pare o chestiune de dezbatere amicală între prieteni și există chiar interpretarea că da, Eliade avea prieteni „unii legionari, alții nu” și oricum această ușoară polemică „se încheie rapid”. Originalul ne dezvăluie însă altceva: paragraful final citat încheie pagina, dar, numerotarea inițială în creion ne arată că mai fuseseră încă alte două pagini care au fost distruse. Ce cuprindeau ele, în înlănțuirea sugerată de textul rămas? Putem doar specula, căci autorul a avut grijă să-și șteargă urmeleiv. (Continuare în ediția din 31 iulie a Ziarului de Iași)

*Lincoln, Bruce – Secrets, Lies, and Consequences. A Great Scholar’s Hidden Past and his Protégé’s Unsolved Murder, Oxford University Press, 2024

iAici e o polemică zgomotoasă între „codreniști” și „simiști” pe care autodeclarații procurori antifasciști nu o recunosc, punându-i, otova, în aceeași categorie pe toți. Eu aș observa că, așa cum apare în jurnalul portughez, la vizita sa la București din 1942, Eliade se considera încă solidar cu prietenii săi legionari (vezi Nota iv), dar are multe pagini unde condamnă crimele oribile ale asasinilor din echipa (finanțată de SS) a lui Horia Sima, care au fost scoși din țară de germani după rebeliune. Poate ar merita o analiză mai riguroasă discursul antilegionar furibund care și astăzi se îndreaptă asupra deținuților politici etichetați ca atare (complet arbitrar în multe cazuri), spre deosebire de adevărații criminali ai lui Horia Sima, care au trăit în Occident bine mersi până prin anii 80 (precum, spre exemplu Vlad Sturdza, șeful Poliției legionare din Iași, autorul moral al sinuciderii profesorului Petre Andrei, refugiat timp de decenii la Viena), fiind ignorați și salvați de uitare.

iiÎnsemnând trei cutii mari cu copii xerox pe care eu, urmând dorința lui Eliade exprimată într-o intrare de jurnal, am fost pe punctul de a le aduce în țară la arhiva Muzeului Literaturii Române din Iași. Am fost împiedicat în acest demers care era finalizat, cu cutiile gata de expediere prin curierul diplomatic al Consulatului de la Chicago, de moștenitorul român al drepturilor literare ale lui Eliade, care „a interzis categoric” acest demers. Copiile au fost apoi aruncate pe foc, biblioteca păstrând originalele.

iiiEliade – Jurnalul portughez…, ed. citată, p.133

ivAm o evidență destul de exactă a paginilor lipsă și a pasajelor acoperite cu tuș. Spre exemplu, în jurnalul 1941-1942 lipsesc 12 pagini complete, iar în alte nouă au fost decupate paragrafe. Paragrafe acoperite cu tuș sunt multe inclusiv în jurnalul parizian 1945-1946, precum și, fugitiv, în alte locuri.

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

