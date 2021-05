Mircea Eliade & Vasile Conta. Coda (II)

Există multe voci care spun că pasiunea lui Mircea Eliade de a se juca cu miturile şi misterele, de a-şi dubla opera ştiinţifică cu literatură fantastică (literatură scrisă în totalitate în limba română!) şi de a întreţese analiza realităţii cu visul, ar fi fost o strategie de a camufla ataşamentele şi erorile politice din tinereţe, când a fost un simpatizant activ al Mişcării Legionare şi un admirator al liderului politic al acesteia. Totuşi, cred că dincolo de activitatea lui publică, incontestabilă, de la finele anilor '30, marele profesor american de origine română şi-a învăluit cele trei decenii finale ale vieţii sale americane într-o mantie spirituală cu mult mai subtilă şi mai complexă decât spiritualismul militant din tinereţe.

Cel mai profund şi apropiat discipol al său, Ioan Petru Culianu, scrie în monografia pe care i-a consacrat-o după săvârşirea din viaţă a magistrului, că „prin jurnalele, memoriile şi romanele sale autobiografice, s-a dezvăluit publicului ca nimeni altul, [însă] el este - cum puţini bănuiesc - un mistagog al literelor, un creator conştient şi uneori ludic de enigme”, iar pentru a-i înţelege opera „trebuie să ai pasiunea ocultului şi răbdarea alchimistului”1. Nu e aici locul, desigur, de a specula în voie despre această cheie de citire a operei complexe a unui personaj cultural de prim rang, iubit şi hulit în egală măsură, care, parafrazându-l pe Culianu, făureşte cu bună ştiinţă mituri în care „istoria se ascunde”. Ar fi nevoie de o întreagă carte, cred, pentru a explora acest joc al ascunderii şi pentru a semnifica de ce Eliade a ales, în ciuda vizitei părintelui Calciu-Dumitreasa cu câteva săptămâni înainte de săvârşirea sa din viaţă, să fie incinerat, ca un omagiu adus dimensiunii ecumenice a studiilor sale asupra religiilor lumii şi nu aşa cum o cerea tradiţia strictă a bisericii în care fusese botezat şi pe care se armase viziunea politică radicală pe care o simpatizase în tinereţe.

În ultima sa notaţie din jurnal, căreia i-a dat o semnificaţie transcendentă, Eliade scrie înfrânt: „Ieri seara, [18 decembrie 1985, n.n.], pe la zece, am auzit bătăi în uşa din dos. Vecinul nostru, de la etajul de jos, îmi spune: «Biroul Dtale arde. Am telefonat la pompieri. Lucrează acolo de cinci minute. Poate că ar fi bine să veniţi să vedeţi ce s-a întâmplat.»

M-am îmbrăcat cât am putut de repede şi am plecat cu el... Auzeam cum pompierii sparg geamurile de la ferestrele biroului, apa care se scurgea năvalnic pe scările Meadville-ului îngheţa odată ce ajungea pe trotuar.

Nu mi-au dat voie să intru. Pe scara principală apa se revărsa ca un pîrîu de munte.

Aşa a început (subl. mea). A trebuit să mă întorc acasă. Christinel mi-a dat un somnifer dublu”2.

Sub acest semn al destinului, magic, plin de semnificaţiile funebre ale focului, a început drumul final care se va termina patru luni mai târziu. Crescut şi format sub orizontul enciclopedismului - de unde cuprinderea sa de la ştiinţele pozitive şi literatură până la arhitectura greu lizibilă a sacrului - Eliade a fost fascinat, precum Borges, de labirintul fascinant şi hrănitor al bibliotecii şi arhivei personale în numele cărora şi-a construit (şi cultivat cu stăruinţă!) nu numai destinul de cărturar, ci şi urma pregnantă în istorie. La fel precum străluciţii săi prieteni şi colegi de generaţie a fost strivit de semnele malefice ale destinului care, pentru vini nedescifrate complet încă, le-a fost până la final potrivnic. Dacă Noica, un profesor înnăscut care a visat să ducă mai departe şcoala de înţelepciune prefigurată de Nae Ionescu, a fost toată viaţa lui împiedicat să predea în forme instituţionale, iar Cioran, un mistic al Raţiunii, a sfârşit cu Alzheimer, Mircea Eliade a trăit disperarea de a-şi vedea, ciclic, bibliotecile pierdute sau distruse. Întâi cu arhiva personală şi cu cărţile lăsate în ţară surorii lui (care, de curând au făcut obiectul unui scandal legat de risipirea lor, pe sume astronomice, de către Mircea Handoca& fiul), după aceea cu jurnalul său de tinereţe dispărut, apoi cu rătăcirea bibliotecii sale portugheze odată cu exilul la Paris şi, finalmente, cu incendierea biroului său de lucru de la Meadville Theological Seminary (clădire aflată lânga casa unde locuia, pe South Woodlan Avenue) din cauza pipei sale uitată nestinsă.

După cum povesteşte Culianu în monografia amintită, „Luni, [14 aprilie 1986], în jurul orei 6 [după amiaza], Mircea Eliade i-a cerut [soţiei sale] cartea lui Emil Cioran3 şi s-a aşezat în fotoliul său preferat de catifea verzuie ca să citească. Zece minute mai târziu zăcea în fotoliu zâmbind nemişcat, cu cartea deschisă în braţe” (p.311). Transportat douăzeci de minute mai târziu la spitalul universităţii, unul dintre cele mai bune din America, a mai agonizat încă o săptămână. Pe lângă atacul vascular cerebral care lovise una dintre cele mai strălucite minţi pe care le dăduse cultura românească în secolul XX, doctorii au descoperit un cancer generalizat care nu mai putea fi tratat astfel că, marţi, 22 aprilie 1986, la orele 9.40 „inima aceasta formidabilă” (cu cuvintele discipolului său favorit) încetează să mai bată, sub privirile acestuia, a lui Wendy Doninger (cea care va deveni apoi Mircea Eliade Distinguished Service Professor of the History of Religions a Universităţii din Chicago) şi a prietenilor David Tracy (decanul de atunci de la Divinity School) şi Frank Gamwell...

Trei decenii mai târziu, când am fost Fubright Visitig Professor la Chicago, era încă vie în memoria vechilor profesori fastuasa sa înmormântare ecumenică de la Catedrala Rockefeller de lângă universitate, considerată „un eveniment de neuitat”. La catafalc, Saul Bellow, Paul Ricoeur, Wendy Doningen şi Ioan Petru Culianu au citit câte o pagină din opera academică şi literară a celui dispărut, în cele trei limbi în care aceasta fusese scrisă: română, franceză şi engleză. Urna cu cenuşa profesorului (căreia i s-a alăturat, în martie 1998, urna lui Christinel!) adastă, în cimitirul Oak Woods din Hyde Park, sub o placă de marmură pe care scrie simplu: „Nous avons fait un bon voyage!”.

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naţionale, Filiala Iaşi şi scriitor