Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru ultimele meciuri din preliminariile CM 2026

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partidele cu Bosnia şi cu San Marino, ultimele din grupa de calificare la Cupa Mondială din 2026, scrie news.ro.

Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45 (Stadion Bilino Polje, Zenica), România va înfrunta Bosnia-Herţegovina.

Marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45 (Stadion „Ilie Oană”, Ploieşti), tricolorii vor evolua împotriva naţionalei din San Marino.

Lista preliminară cu fotbaliştii care evoluează la cluburi din străinătate:

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horaţiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuţ NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAŞI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUŢAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareş ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANŢI

Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUŞ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranieri plus jucătorii din competiţia internă, va fi anunţat ulterior.

Drumul spre Mondial

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Se califică direct câştigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor vor fi împărţite prin tragere la sorţi şi vor disputa două jocuri de baraj (semifinală şi finală) pentru a se stabili ultimele 4 naţionale europene calificate.

Publicitate și alte recomandări video