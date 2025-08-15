Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar al României pentru meciurile cu Canada și Cipru

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partidele din septembrie împotriva Canadei şi Ciprului, scrie News.ro.

România va înfrunta Canada într-un meci amical, în 5 septembrie, de la ora 21.00, pe Arena Naţională, şi Cipru în 9 septembrie, de la ora 21.45, la Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Lista preliminară cu 19 fotbalişti care evoluează la cluburi din străinătate:

Portari

Horaţiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundaşi

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuţ NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);

Mijlocaşi

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUŢAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIŢĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);

Atacanţi

Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUŞ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).

Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranieri plus jucătorii din competiţia internă, va fi anunţat ulterior.

Drumul spre Mondial

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Se califică direct câştigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor vor fi împărţite prin tragere la sorţi şi vor disputa două jocuri de baraj (semifinală şi finală) pentru a se stabili ultimele 4 naţionale europene calificate.

Programul complet al grupei României:

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA– Bosnia şi Herţegovina 0-1 (Gigović 14′)

Luni, 24 martie: Bosnia şi Herţegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5)

Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia şi Herţegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′)

Marţi, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′)

Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia şi Herţegovina (21:45)

Marţi, 9 septembrie: Bosnia şi Herţegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia şi Herţegovina (21:45)

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia şi Herţegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marţi, 18 noiembrie: Austria – Bosnia şi Herţegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

