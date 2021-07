Mircea Manolache: Punct de vedere cu privire la o investitie marca Costel Alexe (P)

Rreferitor la articolul de ieri, din presa locala, cu privire la aceasta investitie marca Costel Alexe, este o copie fidela a investițiilor făcute la Aeroportul Iasi, de către fosta conducere PNL. Pe lângă cele trei terminale, se mai adauga terminalul nr. patru, tot o cutie de chibrituri care va costa 75 de milioane de €, investitie facuta din fonduri europene. Bun, daca tot facem acesta investiție cu bani europeni, pe care țara trebuie să-i dea înapoi , ce-i drept nu noi, ci copiii și nepoții noștri, atunci de ce sa nu facem un lucru de calitate?

Sa punem in dezbatere publica acest proiect, pentru a da posibilitatea tuturor cetățenilor judetului Iasi sa intervină cu solutii și proiecte așa cum U A I C Iasi a făcut cu proiectul din Strada Sararie nr. 200, unde a fost lansat un concurs de idei , ca pe acea suprafața de teren sa se construiască un bazin de înot olimpic. Ati vazut probabil și dvs câștigătorul proiectului, care in opinia mea, este unul fabulos ce ne caracterizeaza pe noi, ca ieseni .Totodata, sunt de acord cu extinderea aeroportului, dar nu in sensul sa se ocupe mii de metri pătrați, când am fi putut sa mergem pe extindere si unificarea celor trei terminale cu supraetajarea lor și cu darea in folosinta pe etape , așa cum s-a stabilit in cadrul ședinței ordinare de C J. De ce acesta schimbare ? Mai facem o cutie de chibrituri, de ce? Ca in maxim doi ani după darea in folosinta sa ajungem de unde am plecat? Regret ca nu s-a ținut cont de propunerea făcuta de mine cu privire la alipirea celor trei terminale existente ,extinderea și supraetajarea lor.

Dar cunoaștem modul de a face investitii in judetul nostru de președinții CJ care nu au pregătirea necesara, profesionala și înțelepciunea sa gândească pe termen lung. Dar nu ma mira acest mod de a conduce judetul Iasi, din birou sau din casa, sa nu spun de la un șpriț cu noii colegi de partid. Păcat ca partidele politice pun in funcții publice numai omeni care nu au o profesie, nu au experiența, nu asculta și nu se consulta cu societatea civila si cu Asociatia Arhitectilor din Iasi, ci doar cu șefii lor de partid , care tot șomeri au fost și care au găsit un serviciu la Partid ( dat de la stat):acela de lipitor de afișe și de dus traista unui alt șomer. Dle Costel Alexe va somez public referitor la aceasta interventie a dvs de a izola Iasul de restul tarii, in sensul ca acest proiect pe care vreti să-l implementati nu ne onorează pe noi iesenii.

Așa ca, va rog, sa reveniti asupra acestui proiect, să-l revizuiți,și validati, conform unei investitii asemanatoare unui aeroport internațional, care se pretează pentru ieșeni. Eu înțeleg ca dvs nu mai aveți posibilitate sa ieșiți din țara din cauza unor restricții pe care le aveți ,din punct de vedere legal , dar lăsaț-i pe altii sa va facă munca , aceea de a se documenta, de a implementa si de a sustine un proiect care sa ne reprezinte pe noi moldovenii. Nu este nici o rusine sa luati salariu de la CJ din contributia iesenilor și sa stați liniștit in banca dvs, oricum nu ați facut nimic bun pentru Iasi , așa ca ,va rog ,in numele cetățenilor din judetul Iasi și a COTAR -Filiala Iasi, sa nu blocati dezvoltarea aeroportului cu gândirea dvs tulbure pe care o aveți din cauza problemelor. …Al dvs prieten și coleg Mircea Manolache.

PS: Așa sunt prietenii, nu dau la gioale pe la spate, va spun in fata ce este de spus: nu sunteți bun de sef !!!

Mircea Manolache