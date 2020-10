Mireasa moartă

Cui foloseşte căsătoria dintre Victor Ponta şi Călin Popescu Tăriceanu? Cel puţin unul dintre ei are termenul de valabilitate depăşit.

Închipuiţi-vă această scenă grotescă. E toamnă, e crepuscul, mergi liniştit pe stradă şi - brusc! -, atenţia îţi este atrasă de o vânzoleală stranie. De după un colţ, de după o clădire în ruine, poate să fie un monument dedicat unirii de la 1918 (ăla promis de fosta guvernare), dau fuga spre tine, alergând bezmetic, următorii: în primul rând, Tăriceanu, Norica Nicolai şi Varujan Vosganian; în urma lor, ţinându-se strâns de mână, Victor Ciorbea şi Renate Weber; iar în coada lor, încotoşmănat într-o pelerină ca în filmele horror, Tudorel Toader! Rapid, realizezi că e vorba de sinistrul vampir ALDE, care din 2015 suge sângele poporului, şi-ţi vine să urli de groază, dar descoperi dintr-o dată că în locul tău a apărut Victor Ponta, ce-şi desface braţele lungi a îmbrăţişare, şi răsufli uşurat. Te trezeşti şi înţelegi că secvenţa a fost doar un coşmar politic.

Şi totuşi, ALDE fuzionează cu Pro România! Decizia vine în urma dezastrului de la alegerile locale, ce confirmă antipatia cu care sunt privite cele două partide de trădători. Aldiştii s-au prăbuşit jalnic încă din 2019, după ce participarea lor cu trup şi suflet, alături de PSD şi UDMR, la mutilarea legilor justiţiei le-a atras oprobiul alegătorilor. În cazul Pro România, mai ales slăbiciunea structurilor teritoriale, dar şi votul util de la scrutinul local le-au redus considerabil zestrea electorală.

Prin urmare, Ponta şi Tăriceanu s-au cerut reciproc în căsătorie, rezultând un soi de da-da-ism. Dar absurdul situaţiei nu provine nici din amestecarea doctrinelor (s-a mai întâmplat!), nici din diferenţa de vârstă dintre miri (se practică!), ci din suprimarea definitivă, per sempre, a oricărei legături dintre gândire, simţire şi faptă. Ca premieri, cei doi s-au făcut remarcaţi prin vorba lungă, dar seacă, prin amânarea permanentă a măsurilor necesare pentru economie şi societate, prin demagogie, populism şi aroganţă. De pildă, ambii au subliniat, de mai multe ori, importanţa extraordinară a reformei administrativ-teritoriale, dar niciunul nu a pus-o în practică. Mai grav, când Băsescu-Petrov a luat taurul bugetar de coarne, cerând desfiinţarea comunelor sub 5000 de locuitori, cine s-a opus cel mai tare? Triunghiul Ponta -Tăriceanu - Antonescu (ăla cu revoluţia bunului simţ)! Le-a fost teamă că pungile de sărăcie, păstrate ca inepuizabile rezerve de voturi, vor intra sub influenţa PDL.

Oare ce se va naşte din acest mariaj? Cu siguranţă, nu tot un om - Mircea Diaconu a reprezentat o altă păcăleală tristă a celor doi ex-premieri, ci mai curând un monstruleţ. Ponta şi Tăriceanu speră ca hâda progenitură să fie blagoslovită de ursitoare cu un scor de peste 5%, astfel încât PSD să revină la sentimente mai bune şi să redeschidă uşa trădătorilor.

Problema este că, în ultimele luni, în mod mai degrabă surprinzător, PSD nu s-a mai arătat deloc dispus să se însoţească la rându-i cu tot felul de secături, refuzând ferm atât ALDE, cât şi Pro România şi PPUSL, partidul securistului Dan Voiculescu. Strategia lui Ciolacu s-a dovedit câştigătoare la alegerile locale, deci poate fi aplicată şi la scrutinul pentru parlamentare.

În aceste condiţii, Ponta şi Tăriceanu sunt obligaţi să se uite adânc unul în ochii roşii ai celuilalt, să-şi declare iubire eternă, şi să se gândească deja la divorţ. Cel puţin unul dintre ei are termenul de valabilitate depăşit. Şi a început să miroasă!