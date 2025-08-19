MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
MOZAIC

Mirele și-a construit cu prietenii în pădure, înainte de petrecere, spațiul pentru eveniment: 600 de invitați la nunta lui Silvan Cimpoeșu și Karina Luncașu

De Irina DUMITRU
marți, 19 august 2025, 04:31
2 MIN
Mirele și-a construit cu prietenii în pădure, înainte de petrecere, spațiul pentru eveniment: 600 de invitați la nunta lui Silvan Cimpoeșu și Karina Luncașu

La Cabana Poieni-Dobrovăț, în curtea fostei cabane a lui Ceaușescu, a fost ridicat de la zero un spațiu special pentru nunta anului la Iași. Pentru cei 600 de invitați s-au montat corturi, o podea de dans, mese și scaune, totul fiind ulterior demontat după petrecere.

„600 de persoane într-un loc în care nu exista absolut nimic. Am construit chiar și podeaua, s-au montat corturi, s-au adus scaune, mese. Într-un final totul a ieșit exact cum ne-am dorit”, a transmis mireasa, Karina, pe contul său oficial de TikTok.

Evenimentul i-a adus împreună pe Silvan Cimpoeșu, 26 de ani, fiul prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, și pe Karina Luncașu, 24 de ani, fiica unei familii de antreprenori cunoscuți din oraș.

Cununia religioasă a avut loc la Biserica Bărboi, iar cununia civilă s-a desfășurat pe 25 iulie, în sala mare a Consiliului Local Iași. Mireasa a purtat o rochie elegantă din dantelă englezească, completată de o trenă lungă, în timp ce mirele a ales un smoking negru clasic.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Cu ce se ocupă Karina și Silvan

Karina Luncașu este absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și urmează un master în consiliere și psihoterapie de cuplu și familie. Silvan Cimpoeșu a absolvit programul BSc în Arhitectură la Bartlett School of Architecture, UCL, și a lucrat la firma Burgess Architects din Londra, recunoscută pentru proiecte premiate în domeniul patrimoniului și mediului contemporan.

Etichete: casatorie, nunta, prof.dr. Diana Cimpoeșu

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network