Mirele și-a construit cu prietenii în pădure, înainte de petrecere, spațiul pentru eveniment: 600 de invitați la nunta lui Silvan Cimpoeșu și Karina Luncașu
La Cabana Poieni-Dobrovăț, în curtea fostei cabane a lui Ceaușescu, a fost ridicat de la zero un spațiu special pentru nunta anului la Iași. Pentru cei 600 de invitați s-au montat corturi, o podea de dans, mese și scaune, totul fiind ulterior demontat după petrecere.
„600 de persoane într-un loc în care nu exista absolut nimic. Am construit chiar și podeaua, s-au montat corturi, s-au adus scaune, mese. Într-un final totul a ieșit exact cum ne-am dorit”, a transmis mireasa, Karina, pe contul său oficial de TikTok.
Evenimentul i-a adus împreună pe Silvan Cimpoeșu, 26 de ani, fiul prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, și pe Karina Luncașu, 24 de ani, fiica unei familii de antreprenori cunoscuți din oraș.
Cununia religioasă a avut loc la Biserica Bărboi, iar cununia civilă s-a desfășurat pe 25 iulie, în sala mare a Consiliului Local Iași. Mireasa a purtat o rochie elegantă din dantelă englezească, completată de o trenă lungă, în timp ce mirele a ales un smoking negru clasic.
Cu ce se ocupă Karina și Silvan
Karina Luncașu este absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și urmează un master în consiliere și psihoterapie de cuplu și familie. Silvan Cimpoeșu a absolvit programul BSc în Arhitectură la Bartlett School of Architecture, UCL, și a lucrat la firma Burgess Architects din Londra, recunoscută pentru proiecte premiate în domeniul patrimoniului și mediului contemporan.
