Miriuță a descălecat în Copou. „Sunt sigur că vom face treabă bună! Iașul merită echipă în A!” a spus noul antrenor al Politehnicii

Pe lângă antrenor, la conferință au participat Cornel Șfaițer, președintele Consiliului Director al Politehnicii, care a deschis discuțiile:

Deși fostul antrenor al echipei, Emil Săndoi, a lansat marți săgeți spre Iași după ce luni, când și-a reziliat contractul, după nouă meciuri fără victorie, a plecat cu banii la zi din Copou, Cornel Șfaițer a evitat să-l taxeze public pe tehnician:

Miriuță a explicat de ce a acceptat să preia Politehnica, o echipă în criză majoră din punct de vedere financiar, al lotului și rezultatelor.

„În ultima perioadă, nu am mai vrut să antrenez, fiind dezamăgit de ceea ce am pățit, fiind schimbat după ce am obținut rezultate bune. Și la CFR, și la Sibiu, după ce am salvat echipa de la retrogradare. De aceea, în ultimii ani am refuzat multe oferte, și de la A, și de la B. Când m-a sunat însă Cornel Șfaițer și m-a întrebat <Vasile, te bagi?>, am acceptat, după ce am discutat cu familia. Două au fost motivele care m-au făcut să accept: am vrut să ajut Poli, pentru că ar fi mare păcat ca Iașul să nu aibă echipă în A, și să ajut un prieten, pentru că îmi pot număra prietenii pe degete. Cred că mai am multe de spus în fotbalul românesc, mi-era dor să simt iarăși adrenalina unor meciuri la vârf”.