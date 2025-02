Miriuță: „Atâta negativism la o echipă nu am văzut în viața mea! Trebuie să batem joi pe UTA!”

Iată ce au spus cei doi tehnicieni la televiziunile care dețin drepturile asupra Ligii I.

Mirel Rădoi: „După rezultat, pare o victorie relaxată. Au fost însă și unele greșeli, așa cum a fost și la golul pe care l-am luat. Am făcut însă un joc bun, am făcut câteva schimbări de când am venit, am jucat cu liniile puțin mai sus, am găsit un echilibru între compartimente. Mă bucur că spectatorii ne-au încurajat după ce am luat gol”.