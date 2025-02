Miriuță, după meciul de la Cluj: „Eu am mentalitate nemțească!”

La finalul disputei care s-a încheiat cu scorul de 2-2 (0-0), antrenorul oaspeților, Vasile Miriuță, a declarat:

„Am avut o primă repriză bună, în care ei n-au avut nicio ocazie, iar noi am avut două-trei situații. Nistor a pus mingea cu mâna în vinclu la primul gol, s-a făcut apoi 2-0, însă am făcut câteva schimbări, am băgat tineri, cu entuziasm, ne-am dus peste ei, am reușit să egalăm. Eu am o mentalitate nemțească, trebuie jucat până la final. Cum se spune? Nu ești sigur că bați o echipă nemțească decât atunci când ea e în autocar! E un punct mare pentru moral, obținut cu o echipă foarte bună, care a meritat să fie atâtea etape pe primul loc. În nouă zile de când sunt la echipă nu am reușit să schimb prea multe. Sunt mai liniștit acum, că au venit trei jucători, mai ales că des banca face diferența”.