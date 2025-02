Miriuță, fericit după remiza contra CFR. „Am jucat cu salopetă, cu hârlețul, cu târnăcopul!”

Iată ce a declarat antrenorul gazdelor, Vasile Miriuță, la finalul partidei care s-a încheiat cu scorul de 1-1:

„Punct meritat. Am avut spirit, am alergat mult, băieții s-au ridicat la nivelul CFR. Se spune că echipa joacă după chipul și asemănarea antrenorului. Eu sunt un tip pozitiv, hotărât, echipa joacă la fel. Au jucat cum am zis, cu salopetă, cu târnăcopul, cu hârlețul.

CITESTE SI: LIVE-TEXT Iașul, egalul Clujului, a doua etapă la rând. Rezultat bun, obținut în inferioritate numerică (Poli – CFR Cluj 1-1)

Pe Marchioni l-a scos la pauză pentru că îl durea piciorul. Lui Ștefanovici i-am zis să joace curajos, unu contra unu.

Eliminarea a fost corectă, dar înaintea golului lor am avut noi corner, a dat-o Djokovic afară. Au trecut însă 30 de secunde, am luat gol, nu mai pot spune nimic.

La 2-0 eram liniștit. Am văzut în fața mea cum Roman a fost faultat, eram sigur că se va întoarce faza din VAR și golul va fi anulat.

Cei nou veniți au intrat bine, Skuka s-a bătut mult, Adama a intrat foarte bine. Le va veni rândul și celorlați”.

Publicitate și alte recomandări video