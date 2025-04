Miriuță: „Iașul merită echipă în Divizia A! La fotbal nu există liber. Liber e atunci când ești la 2 metri sub pământ!”

La final, antrenorul oaspeților, Vasile Miriuță, a declarat:

„Am făcut o partidă bună, micile detalii fac diferența în play-out. Skuka a speculat gafa lor și a înscris. Am avut apoi două-trei ocazii mari, iar după aceea, fără să cer eu, ne-am retras și am avut câteva probleme pe stânga lor. În repriza a doua, am mai avut încă trei-patru ocazii mari, iar ei niciuna. Trebuia să facem 2-0 și să închidem jocul. Dacă luam gol în ultimul minut, la cornerele lor, acum plângeam ore în șir până acasă”.