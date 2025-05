Miriuță, înaintea barajului: „Trebuie să tratăm cu cea mai mare seriozitate meciul, nu că vine o echipă de Liga a II-a și-i batem cu 2 sau 3 la 0”

Subiectul abordat a fost barajul de menținere-promovare în Liga I pe care ACSM îl va disputa cu Metaloglobus București duminica aceasta, de la ora 15:00, în Copou, și duminica viitoare, de la ora 21:00, la Clinceni.

„Dumnezeu ne-a mai dat o șansă”

„Ne-am fi dorit cu toții să fim în vacanță. Din păcate, la ultimele două jocuri, la Sibiu și cu Petrolul, nu am reușit să scoatem minim un punct, ceea ce însemna scăparea directă de la retrogradare. Dumnezeu ne-a mai dat o șansă, pentru că, Doamne ferește, puteam fi în locul lui Sepsi. Trebuie să profităm cu toții de această șansă, eu și băieții. Am avut discuții cu ei, le-am explicat ce trebuie să facă, ce sacrificii trebuie să facă. Au înțeles, am în continuare încredere în ei, trebuie s-o scoatem” a spus Miriuță.

Laude adversarului

Antrenorul Iașului s-a referit și la adversar: „Avem un meci foarte greu cu Metaloglobus. Toată lumea spune că-s de Liga a II-a. Nu e așa! I-am analizat zilele acestea foarte bine, au un antrenor bun, tânăr, am auzit lucruri frumoase despre Ianis Zicu, echipa joacă fotbal. I-am văzut și cu Piteștiul, și cu Steaua și cu Csikszereda, și cu Voluntari. Au o echipă bună, cu jucători experimentați, care au jucat la Divizia A. Nu avem altă alternativă decât victoria duminică.

De aceea, trebuie să tratăm barajul cu cea mai mare seriozitate, nu că vine o echipă de Liga a II-a și-i batem cu 2 sau 3 la 0. Dacă unii gândesc așa, avem o problemă. Dar nu cred că gândește nimeni așa.”

„Trebuie să arăm terenul”

„Suntem cu toții vinovați că am ajuns aici. Altă dată, cu punctele pe care le-am avut se rămânea în Divizia A. Acum, avem prima șansă pe hârtie, trebuie să demonstrăm pe teren că trebuie să rămânem în Divizia A.

Ne dorim o victorie cât mai clară, dar trebuie să arăm terenul, să alergăm, să ne batem pentru fiecare minge, ceea ce nu am făcut cu Petrolul, la cel mai slab joc al nostru, când a fost și presiunea mare și am făcut greșeli. Duminică nu trebuie să fie sub presiune, trebuie să joace” a mai spus Vasile Miriuță.

Căzuți două zile

Acesta s-a referit și la atmosfera existentă la echipă: „Primele două zile după meciul cu Petrolul au fost căzuți, nu pot minți. Dacă nu erau supărați, era o problemă. Au înțeles mesajul meu, al conducerii, știu ce au de făcut.

Și-au dorit, aș fi un măgar să le reproșez ceva băieților, s-au antrenat foarte bine de când sunt aici. Au demonstrat de multe ori că pot, avem jucători de valoare, cu epxeriență, care pot să facă diferența. Și nu o vor face pentru Miriuță, ci pentru ei și Poli Iași. Eu am încredere că o vor face”.

„Știu ce înseamnă să retrogradezi”

Jesus Fernandez, care anul trecut a retrogradat cu FC Voluntari, a declarat: „Cel mai important e să fim conștienți unde suntem și ce înseamnă să retrogradezi. Eu știu foarte bine ce înseamnă și cred că nimeni nu vrea asta. Pentru ei, pentru familie, copii, pentru oraș, trebuie să arătăm duminică ce putem, să arătăm caracter, personalitate și să câștigăm. Metaloglobus e o echipă bună, trebuie să ne concentrăm sută la sută la meci.

Noi avem nevoie de mai multă intensitate, determinare, ce ne-a lipsit la ultimul meci.

Eu sunt bine la Poli, nu mă gândesc însă acum dacă mai rămân, capul meu e acum doar la meciurile următoare. Vedem apoi ce voi face”.

Publicitate și alte recomandări video