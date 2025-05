Miriuță, înaintea „finalei” de duminică cu Petrolul: „Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Dacă băieții vor fi mental ca și mine, nu-mi fac probleme!”

Tehnicianul a adăugat:

Șeful băncii tehnice ieșene a mai precizat:

„Am venit acum trei luni la echipă, am zis că în ultima etapă se va decide, așa va fi. Mă uit în spate, 15 jocuri, patru înfrângeri, 21 de puncte. Nu știu dacă-s mult, dacă-s puține. Eu am încercat, alături de băieți, să scot maxim. Am făcut 12 puncte în play-out, sunt multe, pentru că am avut cel mai greu program. Am jucat la Slobozia, la Buzău, la Galați în deplasare. Alte echipe, din spatele nostru, au jucat cu aceste echipe în spatele nostru. La Buzău, am jucat care pe care pe care, ei au jucat cu toți străinii, abia apoi au plecat. Sepsi a jucat la noi cu ultima șansă. Cu Sibiul, ei au jucat să-și ia banii ăia, cu regula românilor. La Sibiu am pierdut nemeritat. Cu Sepsi și Hermannstadt, în ultimele meciuri, singura diferență e că nu am băgat-o în poartă”.