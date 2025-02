Miriuță: „M-a luat amețeala la ratarea lui Tailson! Dacă mi-aș lăsa păr, ar fi alb!”

La finalul partidei încheiată cu un scor alb, antrenorul ieșenilor, Vasile Miriuță, a declarat: „Dacă mi-aș lăsa păr, ar fi alb! Sunt supărat pentru că am avut cele două ocazii mari. Dacă nu le aveam, eram mulțumit cu egalul. A fost un meci de luptă, cu o echipă agresivă. Ne-am apărat bine, chiar dacă am avut trei titulari lipsă. Nu știu dacă am fi meritat să câștigăm, dar, ținând cont de cele două ocazii mari puteam să luăm trei puncte. M-a luat amețeala când a ratat Tailson. Dacă eram în locul lui, dădeam lob peste portar. Pe final, am avut noroc. Dacă luam gol în ultimul minut, era un drum de șapte ore de calvar până la Iași.

Tehnicianul a adăugat: „Dacă băteam azi, depășeam Slobozia și Botoșani, ne apropiam de Galați. Suntem cinci-șase echipe la retrogradare. Vor fi două luni jumătate crunte. Nu dormi noaptea, transpiri, visezi fazele, te ia amețeala… Acum, mă sună nevasta, n-am ce-i spune, sunt supărat. Mă sună nepotul meu, de care mi-e tare dor, nu l-am văzut de o lună, îmi zice „Buni, hai acasă”, ce să-i zic? Nu mai contează nimic, nu mai simt frigul. Trebuie să fim concentrați, uniți, să salvăm echipa”.

