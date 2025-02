Miriuță: „N-ar fi trebuit niciodată să pierdem acest meci! Sper să aducem trei jucători!”

„Nicodată nu trebuia să pierdem acest meci! Am început bine și prima repriză, când am avut o ocazie, și a doua, când am avut două ocazii uriașe, prin Roman și Samayoa și o alta, cu Ștefanovici. Din păcate, am luat un gol dintr-o situație de trei contra unu. Nu meritam să piredem! Am jucat bine, jucătorii s-au luptat, au avut atitudine. Trebuie să o dăm în poartă. Trebuie să avem încredere, trebuie s-o scoatem”, a declarat antrenorul ieșenilor.

Miriuță s-a referit și la campania de achiziții: „Am discutat cu mulți jucători, majoritatea au refuzat să vină. Sper să aducem totuși trei jucători”.

Tehnicianul și-a prezentat planurile legate de următoarea etapă:

„La Cluj, duminică, mergem să batem pe U. O să zică lumea că vorbesc iar prostii, dar trebuie să ne jucăm șansa. Sper la trei puncte”.

