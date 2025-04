Miriuță, războinic înaintea meciului cu Sepsi: „Adversarul trebuie să simtă când intră în acest oraș și în incinta acestui stadion că nu are nicio șansă!”

Principalul subiect abordat a fost meciul de vineri, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, din etapa a VII-a a play-out-ului Ligii I de fotbal.

Mesaj războinic lansat de Miriuță

„În două zile jucăm o altă finală. Va fi un meci foarte, foarte greu, poate cel mai greu de până acum, cu o echipă pe care o respectăm. Am avut discuții cu băieții și azi, după ce i-am analizat pe cei de la Sepsi, le-am zis că avem un singur plan: victoria. Adversarul trebuie să simtă când intră în acest oraș și în incinta acestui stadion că nu are nicio șansă! Chiar nicio șansă! E un mesaj războinic, pentru că e vorba de existența echipei. La orice echipă am fost, am apărat echipa până în pânzele albe, m-am bătut cu oricine. Așa sunt și acum. Mă bat cu oricine pentru echipă, pentru băieți. Ei trebuie să simtă acest lucru, la fel ca și cei 7-8 mii de oameni care cred că vor veni vineri. Cu o victorie putem face un pas spre salvare” a spus Miriuță.

„Să uite de mamă, să uite de tată!”

Tehnicianul a adăugat: „Le-am zis băieților și azi, le voi spune și mâine, și poimâine, înainte de meci, că trebuie să ne sacrificăm cu toții. Atitudine, determinare, nu are sens să mai discutăm. Le-am zis că vineri, de la ora 17:30, trebuie să uite de mamă, de tată, de frate, de nevastă, de copil și de nepot. Avem doar trei puncte în cap. Sunt momente în care, probabil, vom suferi, pentru că va fi un meci foarte greu, dar suntem obișnuiți să suferim.

Cel mai important lucru e clubul Poli Iași. Nici Miriuță, nici Ștefanovici, nici Bordeianu, nici Feri Dican. Ei trebuie să joace pentru acest club, pentru acest oraș, pentru această comunitate, pentru a salva echipa. Sunt conștienți și ei de acest lucru, s-au antrenat foarte bine”.

Roman e apt de joc

Șeful băncii tehnice ieșene s-a referit și la problemele de efectiv: „Sunt un pic supărat pe Camara pentru acel cartonaș roșu cu Slobozia, nu va putea juca vineri. Samayoa nu ne poate ajuta nici el, pentru că are acea mică problemă. Mă bucură că Alin Roman, care nu a făcut deplasarea la Slobozia dintr-o problemă medicală, e apt și ne poate ajuta. Trebuie să fim o echipă vineri. Am mare încredere în băieți. Sunt sigur că publicul va veni în număr mare și va susține echipa, chiar și în momentele grele”.

În afară de cei doi absenți amintiți, Poli nu va putea conta nici pe Romario Moise.

„Ce bine jucam în Bundesliga!”

Vasile Miriuță a mai spus că a încercat să-l facă pe Tailson peste momentul ratării uluitoare din prelungirile partidei de vinerea trecută, cu Unirea Slobozia. „Nu mai are sens să vorbim de ratarea lui Tailson de la Slobozia. Trecutul se uită. Și eu jucam acum 20 de ani în Bundesliga. Și ce bine jucam! I-am zis lui Tailson să meargă mai departe, că poate marca vineri dacă va juca. Am mare încredere în el în continuare, e conștient că trebuia să aleagă altă soluție. Dacă înaintea meciurilor cu Botoșani și Slobozia îmi zicea cineva că luăm patru puncte, le semnam pe loc. Normal, apoi a fost nemulțumirea de după jocul de la Slobozia, când ei au avut cartonaș roșu, iar noi patru ocazii și nu am profitat, deși la pauza partidei spuneam într-un colț: „Doamne, fă să luăm un punct azi!” Alte echipe au avut jumătate de ocazie cu noi și ne-au dat gol. Trebuie să uităm ce a fost, nu mai întoarce nimeni nimic”.

Laude către Dorinel Munteanu, dor de nepot

Antrenorul ACSM Politehnica a evitat să comenteze demiterea antrenorului Dorinel Munteanu de la cârma Sepsi: „Am numai cuvinte frumoase despre Dorinel Munteanu. Îl știu din 1991, când ne-am întâlnit la Dinamo. Ne-am întâlnit și în Germania, am jucat câteva meciuri împreună. Un băiat extraordinar și un antrenor foarte bun. În rest, nu vreau să intru în alte detalii. Eu sunt maramureșean, nu ardelean. Iar în Maramureș avem o vorbă; „Le avem noi pe-ale noastre”. Avem noi problemele noastre, nu ne interesează problemele lor”.

Întrebat ce ar face dacă Poli ar evita retrogradarea, Miriuță a spus: „Primul gest pe care l-aș face dacă aș salva echipa ar fi să-mi sun nepotul, care face acum patru anișori, să-i spun că-l iubesc. Mi-e dor de el, nu l-am văzut de trei luni. Apoi, m-aș duce cu el în vacanță câteva zile”.

Ștefanovici e optimist

În finalul conferinței, Ștefanovici a precizat: „Întâlnim un adversar foarte dificil, dar atât eu cât și colegii mei știm importanța acestui meci și cu siguranță vom avea atitudinea și determinarea potrivită. Eu am încercat să mă autodepășesc la fiecare antrenament, am prins încredere în mine după ce am jucat mai mult. Încerc să ajut cât mai multe echipa.

E presiune, mai sunt doar trei jocuri din acest campionat. Noi trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, focusați acum pe meciul de vineri, apoi pe celelalte două”.

Disputa dintre Poli și Sepsi va începe la ora 17:30.

