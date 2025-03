Miriuță: „Uitasem cum să ne bucurăm! Greul acum începe! E care pe care”

La finalul partidei, care a contat pentru penultima etapă a sezonului regulat al Ligii I de fotbal, antrenorul gazdelor, Vasile Miriuță, a declarat:

„ A fost o victorie grea. Am făcut o partidă bună, pe un teren greu, băieții s-au dăruit. Am văzut spiritul de echipă din ultimele meciuri. O victorie meritată, muncită, cu un adversar bun, cu un antrenor tânăr, Adi Mutu. Îi doresc să ajungă un antrenor mare, așa cum a fost și ca jucător”.

Miriuță a adăugat:

„Uitasem și cum să ne bucurăm, băieții n-au mai câștigat de câteva luni. Un om normal, care lucrează normal, poate trăiește de trei-patru ori în viață cum trăim noi antrenorii pe bancă. S-a terminat cu bine, sunt obosit, dar bucuros. Am urcat un loc, înseamnă mult pentru noi, dar greul abia începe. E care pe care. Eu sper să băgăm două echipe sub noi”.

Tehnicianul s-a referit și la decizia de a-l păstra pe Roman rezervă:

„ Nu există post de titular, n-are nimeni contract de titular. Echipa e cea mai importantă. Alin nu are de ce să fie supărat, am vrut să joc cu doi atacanți, mai ales că ei au jucat cu trei stoperi. Am zis că trebuie să punem presiune. Sunt multțiumit de atacanți, sunt mulțumit de Alin”.