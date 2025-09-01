Mirosuri ce-ți mută nasul, animale tăiate ilegal, câini cu capete de oaie în gură pe stradă, autorități paralizate. Abator clandestin descoperit în Galata

Un abator improvizat în zona Galata din municipiul Iași a stârnit îngrijorare și revoltă în rândul locuitorilor din apropiere. Mirosurile persistente, zgomotele de animale sacrificate și condițiile improprii în care acestea sunt crescute și tăiate ar fi fost semnalate în repetate rânduri de către vecini autorităților. Aceștia susțin că instituțiile de control au fost informate de mai bine de un an, însă nu ar fi luat măsuri concrete. Cazul este și în atenția inspectorilor de la Direcția Sanitar Veterinară Iași și a Gărzii de Mediu Iași.

Potrivit plângerilor depuse și relatărilor unor locuitori din zonă, în curtea unei proprietăți de pe Strada Văleni nr. 10, extinsă și la adresa nr. 8, familia Palaghia Ioan ar desfășura activități de sacrificare a animalelor pe bandă rulantă, într-un spațiu neautorizat. Aceștia cresc și adăpostesc animale – printre care oi, vaci, struți și cai – pe care le-ar sacrifica fără a respecta normele sanitar-veterinare. În plus, conform relatărilor, în grajdurile vizibile de la stradă pot fi observați cai pregătiți pentru tăiere.

„Zgomotul animalelor în timpul sacrificării, noaptea târziu, este greu de suportat”

„Suntem terifiați. Zgomotul animalelor în timpul sacrificării, în special noaptea târziu, este greu de suportat. Mirosul e insuportabil, iar câini vagabonzi circulă pe stradă cu capete de oi în gură. Este un focar de infecție – muște, șobolani uriași, deșeuri aruncate în pădurea Galata. Am făcut nenumărate sesizări, dar instituțiile par să ignore complet situația”, ne-a declarat unul dintre locuitorii din zonă, care a solicitat să rămână anonim, din motive de siguranță.

Vecinii susțin că animalele sunt lovite înainte de a fi sacrificate, iar unele dintre aceste scene au fost surprinse în fotografii și filmări trimise către Poliția Animalelor. Cu toate acestea, spun vecinii, răspunsurile primite de la autorități au fost superficiale sau inexistente.

„La Direcția de Mediu ni s-a răspuns că e normal să fie mizerie în pădure. Am sesizat și Direcția Sanitar Veterinară, care a transmis că nu a găsit nimic în neregulă în momentul verificărilor, deși le trimisesem probe clare, inclusiv un CD cu înregistrări audio și video”, a adăugat femeia.

Situația este complicată și de faptul că, potrivit sursei, familia în cauză ar fi agresivă. Într-un incident anterior, un vecin ar fi fost lovit de membrii familiei Palaghia, în urma unei tentative de a discuta despre activitățile desfășurate. Totodată, vecinii acuză că una dintre proprietățile folosite pentru adăpostirea animalelor – de la nr. 8 – ar aparține unui vecin bolnav, în curtea căruia s-ar fi construit grajduri prin amenințare.

„Am fost nevoiți să solicităm protecția poliției pentru a rămâne anonimi. Ne temem de represalii. În ciuda numeroaselor plângeri depuse la mai multe instituții – Direcția Antifraudă, Parchet, DSP, Poliția Locală, Poliția Animalelor, DSVSA – nu am primit nici măcar un răspuns în unele cazuri, deși a trecut mai bine de un an”, au detaliat petiționarii.

Poliția spune că efectuează în prezent cercetări în acest caz

„Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Iași efectuează cercetări, sub supravegherea procurorului, în cadrul a două dosare penale, întocmite sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, respectiv rănirea animalelor cu intenție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Locuitorii din zonă speră ca, odată cu mediatizarea acestui caz, autoritățile să ia măsuri reale pentru a opri activitățile ilegale și pentru a restabili siguranța și condițiile de trai în cartierul Galata.

