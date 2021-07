Miss URF vă lasă mască. Două zile de concerte rock

În lumina noilor măsuri de relaxare anunțate din data de 1 iulie, vă lăsăm doar MASCA și o declarație pe proprie raspundere prin care fiecare participant își va asuma respectarea normelor în vigoare (Hotărâre CNSU 41 din 24.06.2021, HG 636 / 09.06.2021, Ordin comun MC/MS nr. 3107/851/2021). Pentru că URFii sunt responsabili cu ei și cu cei din jur.

De asemenea, nu există limită maximă de vârstă pentru a participa la Miss URF. În schimb avem o limită minimă - copiii sub 6 ani pot fi afectați de zgomot, căldură și mediul specific adulților. Copiii care au peste 6 ani (însoțiți de cel puțin un părinte / tutore) pot fi spectatori iar accesul TUTUROR spectatorilor se face pe bază de contribuție pentru artiști, fără nici o discriminare. Vă reamintim că Miss URF este un Festival care nu primește finanțare de la vreo instituție publică sau de la vreo corporație iar ARTIȘTII sunt plătiți din contribuția publicului spectator.

Vineri 2 iulie 2021 între orele 12 și 18, copii și adolescenți din Iași ce formează 11 (unsprezece) trupe, vor urca pe scena Miss URF pentru a performa, live, în fața publicului.

Trupele înscrise sunt de la Petran Music School și de la Paradis College din Iași. De asemenea, în cadrul Proiectului “Miss URF – DEBUT ROCK” se desfășoară ateliere de

- Istoria chitarei electrice și

- Inginerie de sunet, susținute de către conf.univ.dr. Dan Spînu

- Canto - susținut de către Daniela Cojocaru

- Songwriting - susținut de către prof. Ramona Cojocaru

Detalii organizatorice se regăsesc pe pagina dedicată . facebook.com

Tot vineri 2 iulie 2021 între orele 19 și 22, scena Miss URF va fi luminată de LUNA AMARĂ (Cluj) în deschidere concertând trupa CROSSBONE (București).

Pentru că ROCK-ul ne unește la IAȘI.

Detalii organizatorice se regăsesc pe pagina dedicată facebook.com/events

Sâmbătă 3 iulie 2021 între orele 16.30 și 22, vor urca pe scenă 5 (cinci) trupe rock din Iași: Granophyre, Belzeduh, Stanker, Beauty And The Rat, Tribute to The Doors (în ordinea recitalurilor)